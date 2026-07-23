Fitness24Seven söker två gruppträningsinstruktörer till Trollhättan
Fitness 24seven AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Trollhättan Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Trollhättan
2026-07-23
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Vill du inspirera andra genom träning?
Brinner du för träning och motiveras av att hjälpa andra att nå sina mål? Tycker du om att skapa energi, träningsglädje och gemenskap? Då kan rollen som gruppträningsinstruktör på Fitness24Seven vara något för dig.
Nu stärker vi träningsupplevelsen i Trollhättan med att öppna ytterligare ett gym i Sylte som kommer erbjuda träningspass i öppen gym miljö. För att stärka det befintliga teamet så söker vi en HIIT-coach samt en Train & Learn-instruktör.
Vi nu två intruktörer som vill leda inspirerande gruppträningspass och bidra till att våra medlemmar får en träningsupplevelse som gör att de vill komma tillbaka, om och om igen.
Praktisk information
NÄR Timanställning med vanligtvis 1–5 schemalagda pass per vecka (ett pass är cirka 30–55 minuter). Antalet pass varierar utifrån anläggningens behov och din tillgänglighet.
VAR Fitness24Seven Trollhättan Sylte
VAD
Vi söker två nya instruktörer inom Train & Learn respektive HIIT/Tabata
Train and Learn Women Gym
Du är ledaren och hjärtslagen i tjejgymmet. Som träningscoach för små grupper är det din uppgift att leda såväl erfarna som oerfarna deltagare genom deras träning . Vi tror på att träning ska vara rolig, inspirerande och tillgänglig för alla – och det är här du kommer in i bilden.
I vårat träningskoncept Train & Learn leder vi våra medlemmar i fokuserade träningsupplägg i gymmiljö för att lära ut övningar, teknik och inte minst för att inspirera.
HIIT/Tabata
Som gruppträningsinstruktör är du en viktig del av våra medlemmars träningsupplevelse. Du leder deltagarna genom passet, inspirerar till rörelseglädje och skapar en välkomnande atmosfär där alla känner sig inkluderade – oavsett träningsnivå.
I rollen kommer du bland annat att:
Leda gruppträningspass enligt satt konceptstruktur
Inspirera och motivera deltagare att utvecklas i sin träning
Anpassa övningar efter olika förutsättningar och nivåer
Bidra till en trygg, positiv och energifylld träningsmiljö
Vara en ambassadör för Fitness24Sevens värderingar och träningsfilosofi
Ingen instruktörsutbildning? Inga problem!
Har du rätt energi, engagemang och vilja att leda andra? Då kan vi vara rätt match för varandra. Om du är personen vi söker erbjuder vi utbildning inom specifika koncept och ger dig de verktyg och den stöttning du behöver för att lyckas i rollen.
Vi söker dig som
Har ett stort intresse för träning och hälsa
Tycker om att inspirera och motivera andra människor
Känner dig bekväm med att prata inför och leda en grupp
Är engagerad, positiv och ansvarstagande
Har egen erfarenhet av den träningsform eller kategori du vill instruera inom
Tidigare erfarenhet som instruktör är meriterande, men inget krav. Vi lägger stor vikt vid din personlighet, energi och vilja att utvecklas.
Några av våra förmåner
Gratis gymkort med guldmedlemskap
Rabatterat gymkort till en vän eller familjemedlem
Möjlighet att hjälpa människor till ett hälsosammare liv – varje dag
Event och konferenser
Friskvårdsbidrag
Om Fitness24Seven
Välkommen till Fitness24Seven och till en karriär där du är med och gör världen till en hälsosammare plats. Vi är träningsbranschens IKEA: vi erbjuder träning av hög kvalitet, tillgänglig för alla, till ett rimligt pris. Idag har vi närmare 300 anläggningar i 5 länder på 3 kontinenter, och vi fortsätter att växa.
På Fitness24Seven drivs vi av våra värderingar som genomsyrar hela verksamheten:
Long-term Thinking – Vi fattar beslut med fokus på långsiktig hälsa och hållbar utveckling.
On the Customers' Terms – Vi finns till för våra medlemmar och skapar träning på deras villkor.
Learning Organisation – Vi utvecklas genom att lära av varandra, dela kunskap och våga testa nytt.
Cooperation Makes the Team – Vi tror på styrkan i laget och når våra mål tillsammans.
Social Responsibility – Vi arbetar aktivt med social hållbarhet och samarbetar bland annat med SOS Barnbyar och Esperanca Foundation i Colombia.
Vill du bli en del av vårt team?
Vi ser fram emot att höra från dig!
Vi arbetar med löpande urval, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför in din ansökan redan idag!Publiceringsdatum2026-07-23Kontaktuppgifter för detta jobb
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen? Välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på grouptraining@f24s.com
.
Vi genomför bakgrundskontroll i öppna register i samband med nyanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8115702-2113740". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fitness 24Seven AB
(org.nr 556635-4626), https://careers.fitness24seven.com
Fitness24Seven (visa karta
)
461 34 TROLLHÄTTAN Arbetsplats
Fitness24Seven Jobbnummer
10010336