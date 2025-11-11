Fiskexpressen Ängelholm söker medarbetare på 50-75%
2025-11-11
Vi söker dig som är snabb att lära, har god social kompetens och trivs i en dynamisk miljö.
Du har förmågan att arbeta effektivt även under press och att behålla lugnet i stressade situationer. Du kan hantera flera uppgifter samtidigt utan att tappa fokus.
Du är flexibel när det gäller arbetstider och ställer upp när verksamheten kräver det. Arbetet kan ibland innebära långa pass i högt tempo vilket du ser som en naturlig del av jobbet.
Vi söker endast dig som har ett fullt engagemang för vår verksamhet och som verkligen vill bidra till vårt gemensamma resultat.
Du bör tala flytande svenska. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: jobb@fiskexpressen.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Expressfisk Eklund AB
Kristianstadsgatan 5
262 71 ÄNGELHOLM
9599322