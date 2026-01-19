Firefly söker en Operativ inköpare - bli en del av vårt team!

Firefly AB / Inköpar- och marknadsjobb / Stockholm
2026-01-19


Plats: Stockholm, Hammarby Sjöstad
Anställningsform: Heltid, tillsvidare
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
När affär, struktur och teknik möts - bli vår nya Operativ inköpare
På Firefly arbetar vi med avancerade brandskydds- och brandförebyggande system för industriella miljöer världen över. Nu söker vi en strukturerad och drivande Operativ inköpare som vill bidra till att våra materialflöden fungerar sömlöst och med hög kvalitet.
Hos oss får du en central roll där teknik, affär och samarbete möts. Du arbetar nära produktion, ekonomi och leverantörer och blir en viktig del av vårt växande inköpsteam.
Om rollen
Som Operativ inköpare ansvarar du för hela den dagliga inköpsprocessen - från att analysera inköpsförslag till att lägga order och följa upp leveranser. Du hanterar löpande orderflöden, avvikelser, fakturor och leverantörsdialoger och säkerställer att produktionen alltid har rätt material på plats i rätt tid. Rollen innebär många kontaktytor och ställer krav på struktur, problemlösningsförmåga och god kommunikation.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter

Utföra hela kedjan av operativa inköp: analysera inköpsförslag, lägga order, följa upp leveranser

Hantera avvikelser och leveransfrågor

Samarbeta med ankomstmottagning och ekonomi

Säkerställa aktuellt och korrekt leveransläge för produktionen

Bygga och vårda långsiktiga relationer med leverantörer

För att lyckas i rollen ser vi gärna att du har

Minst tre års erfarenhet av operativt inköp inom tillverkande industri

Erfarenhet av tekniska produkter och miljöer med höga krav

Vana av förhandling och leverantörskontakter

Erfarenhet av internationella leverantörskedjor

Kunskap och kompetenser

God teknisk förståelse

Logiskt och analytiskt arbetssätt

Förmåga att kravställa och följa upp

Meriterande: kunna läsa tekniska ritningar

Mycket god svenska och engelska i tal och skrift

Publiceringsdatum
Utbildningsbakgrund
Minst gymnasial utbildning. Eftergymnasial utbildning inom teknik, logistik eller ekonomi är meriterande.

För att trivas hos oss tror vi att du är

Strukturerad, ordningsam och kvalitetsmedveten

Självgående och trygg i att driva egna arbetsflöden

Prestigelös och samarbetsorienterad

Analytisk och trygg i att ifrågasätta när det behövs

Kommunikativ och förtroendeingivande i kontakt med leverantörer

Praktiskt lagd - du vill förstå produkterna, inte bara artikelnumren

Om Firefly
Firefly är ett svenskt teknikföretag med över 50 års erfarenhet inom brandskydd och brandförebyggande system. Vi är cirka 150 anställda från över 25 nationaliteter och vårt huvudkontor ligger i Hammarby Sjöstad.
Vi är stolta över vår inkluderande och engagerande kultur där samarbete, innovation och trivsel står i fokus. Hos oss arbetar du i en internationell miljö där teknik, säkerhet och hållbarhet möts.
Läs mer på vår webbplats: www.firefly.se
Hur du ansöker
Vi hanterar ansökningar löpande och ser fram emot att ta del av din ansökan.Varmt välkommen att skicka in CV och personligt brev via vårt ansökningsformulär online.
Frågor? Kontakta gärna Charlotte Åvall, HR-ansvarig, på charlotte.avall@firefly.se.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-30
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivare
Firefly AB (org.nr 556108-6892)

Arbetsplats
Firefly

Kontakt
HR-team
hr@firefly.se

