Finspångs kommun söker strategisk Förvaltningsledare IT
2026-04-17
Vill du jobba med oss?
IT-avdelningen finns i ledningsstaben och arbetar med stöd till hela Finspångs kommunkoncern samt förtroendevalda i alla IT- och teknikrelaterade frågor. Vi söker nu en strategisk förvaltningsledare som ska förstärka vårt team och arbeta på uppdrag av utbildningskontoret i arbetet med att utveckla och förvalta verksamhetens digitala lösningar.
Vad kan vi erbjuda dig?
I denna tjänst arbetar du på uppdrag av utbildningskontoret och har en central roll i arbetet med att utveckla och samordna den digitala utvecklingen inom utbildningsverksamheten.
Ta chansen att bli en del av ett engagerat team där du får möjlighet att bidra till utvecklingen av framtidens digitala utbildningsmiljö. Hos oss arbetar du tillsammans med kompetenta kollegor i en organisation som präglas av samarbete, utveckling och ett öppet arbetsklimat. Vi erbjuder flexibla arbetsformer och goda möjligheter till kompetensutveckling.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som förvaltningsledare tillhör du IT-avdelningen men arbetar på uppdrag av utbildningskontoret. Du har en central och strategisk roll i att driva, samordna och utveckla den digitala förvaltningen inom utbildningsverksamheten.
I rollen ansvarar du för att leda projekt och initiativ kopplade till digital utveckling, effektivisering och kvalitetshöjning i verksamheten. Du arbetar nära verksamhetschefer, skolledare, IT-personal samt externa leverantörer. Rollen innebär både strategiskt och operativt arbete - från behovsanalys och planering till genomförande, uppföljning och förvaltning.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att du:
leder och samordnar digitaliseringsprojekt inom utbildningsverksamheten ansvarar för och
leder arbetet med upphandlingar samt genomför behovsanalyser ansvarar för
förvaltningsledning av verksamhetssystem driver förändrings- och utvecklingsarbete kopplat till digitalisering
säkerställer struktur, styrning och uppföljning enligt etablerade projekt- och förvaltningsmodeller
samverkar med interna och externa aktörer
omvärldsbevaka inom relevanta områden
Rollen innebär också
Då denna roll innebär ett stort eget ansvar söker vi dig som har relevant högskoleutbildning inom exempelvis IT, systemvetenskap, offentlig förvaltning eller motsvarande.
Du har flerårig erfarenhet av projektledning och/eller förvaltningsledning samt erfarenhet av digitaliseringsarbete. Du har god förståelse för styrmodeller, informationssäkerhet och dataskydd.
Vidare är du strukturerad och analytisk samt har en god kommunikativ förmåga. Du är van att samarbeta med olika funktioner i organisationen och har förmåga att leda förändringsarbete samt skapa engagemang i verksamheten.
Vem är du?
Som person är du ansvarstagande, flexibel och lösningsorienterad. Du anpassar ditt arbete utifrån rådande förutsättningar. Du uppskattar en miljö där du arbetar under stort eget ansvar. Du har starkt kundfokus och förmåga att skapa förtroenden hos chefer, medarbetare och förtroendevalda, du tar initiativ samt har en positiv grundinställning. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Villkor enligt kollektivavtal
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan platsannonsens slutdatum.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423), http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ledningsstab, IT-avdelningen, Tjänsteförvaltning Kontakt
Markus Edqvist markus.edqvist@finspang.se 0122-85888
9862464