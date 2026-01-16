Finspångs kommun söker skötare till Skogsbrantsvägen
Finspångs kommun / Vårdarjobb / Finspång Visa alla vårdarjobb i Finspång
2026-01-16
, Norrköping
, Linköping
, Vingåker
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finspångs kommun i Finspång
, Katrineholm
, Askersund
eller i hela Sverige
Vill du jobba med oss?
Vi söker nu en engagerad skötare till vår LSS-gruppbostad med inriktning mot socialpsykiatri.
Vår verksamhet vänder sig till vuxna personer med psykiska funktionsnedsättningar som behöver stöd i vardagen för att leva ett tryggt och meningsfullt liv.
Här arbetar vi med individanpassat stöd, återhämtning, delaktighet och struktur i vardagen. Vi tror på att varje individ har resurser och möjligheter - vår uppgift är att skapa förutsättningar för dessa att komma fram.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som skötare hos oss arbetar du nära de boende i deras vardag. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
- Att ge stöd i dagliga rutiner såsom måltider, personlig omvårdnad, sociala aktiviteter och kontakt med samhällsinstanser.
- Att arbeta utifrån genomförandeplaner och dokumentera i enlighet med gällande rutiner.
- Att skapa en trygg och förutsägbar miljö med struktur och bemötande anpassat efter individens behov.
- Att främja återhämtning, delaktighet och självständighet hos de boende.
- Att samverka med kollegor, anhöriga och andra professioner.
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och helg beroende på schema.
Vem är du?
Vi söker dig som:
- Är utbildad skötare, undersköterska eller har annan likvärdig utbildning inom vård och omsorg.
- Har erfarenhet av arbete inom psykiatri, socialpsykiatri eller LSS.
- Har kunskap om bemötande och stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning.
- Är trygg, empatisk och har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer. Har god samarbetsförmåga, men kan även arbeta självständigt.
- Har god datorvana och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
B-körkort är meriterande.
Vad kan vi erbjuda dig?
- Ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors liv.
- En arbetsplats med engagerade kollegor och närvarande ledarskap.
- Introduktion, handledning och möjlighet till kompetensutveckling.
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Finspångs kommun strävar efter att erbjuda heltidsanställningar. Det innebär att arbetet kan komma att utföras på flera enheter i kommunen.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/22". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs kommun
(org.nr 212000-0423) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Social omsorg, LSS/Socialpsykiatri, Gruppbostäder , Skogsbrantsvägen 1 Kontakt
Laila Lyhykäinen 012285000 Jobbnummer
9687442