Finspångs kommun söker resurspedagog till barn med diabetes Lotorps fsk
Finspångs kommun, Lotorps förskola / Barnskötarjobb / Finspång Visa alla barnskötarjobb i Finspång
2026-06-22
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Vill du jobba med oss?
Lotorps förskola ligger naturskönt cirka 3 kilometer från Finspång. Vi söker nu en engagerad och ansvarstagande resurspedagog som vill göra skillnad i ett barns vardag.
Som resurspedagog kommer du att arbeta nära ett barn med diabetes typ 1. Tjänsten innebär att du följer barnet under hela vistelsetiden på förskolan och ansvarar för att barnet får det stöd och den trygghet som behövs i vardagen.
Tjänsten är på heltid och utformas utifrån barnets schema.
Dina framtida arbetsuppgifter
Stödja barnet i förskolans dagliga aktiviteter
Ansvara för egenvård kopplad till diabetes typ 1, i enlighet med rutiner
Samarbeta med vårdnadshavare, arbetslag och eventuell vårdkontakt
Bidra till en trygg, inkluderande och utvecklande miljö
Vem är du?
Erfarenhet av arbete med barn
Kunskap om eller erfarenhet av diabetes typ 1 är meriterande (eller stark vilja att lära)
Ansvarstagande, lugn och trygg i dig själv
God samarbetsförmåga
Intervjuer sker löpande, och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Välkommen med din ansökan!
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra – varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs Kommun
(org.nr 212000-0423), http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG Arbetsplats
Finspångs kommun, Lotorps förskola Kontakt
Kommunal Kommunal kommunal@finspang.se 010-4428704 Jobbnummer
9972645