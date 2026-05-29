Finspångs kommun söker lärare i SO + annat ämne till Nyhemsskolan 7-9
2026-05-29
Verksamheten inom Nyhemsskolan sju till nio ska präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum. Vi arbetar därför målmedvetet för att skapa tillit och förtroende mellan elev och personal. Det ger förutsättningar för att eleven ska känna trygghet, ha en framtidstro och utveckla sina kunskaper.
Vill du jobba med oss?
Nyhemsskolan är en 7-9-skola belägen i Finspångs centralort - med skogen alldeles runt knuten. Här möts närhet, trygghet och utveckling i en miljö där både elever och medarbetare får möjlighet att växa.
På Nyhemsskolan arbetar vi aktivt för att verksamheten ska präglas av trygghet, lärande, trivsel och arbetsglädje där eleven sätts i centrum. Vi tror på goda relationer, höga förväntningar och ett kollegialt samarbete där vi utvecklas tillsammans.
Nu söker vi dig som vill undervisa i SO i kombination med ytterligare ämne, gärna engelska, och som vill vara med och forma framtidens undervisning tillsammans med oss.
Vad kan vi erbjuda dig?
Hos oss får du arbeta i en engagerad och utvecklingsinriktad verksamhet där elevernas lärande och välmående står i fokus. Vi erbjuder:
Ett nära och stöttande kollegium med god samarbetskultur
Möjlighet att vara delaktig i skolans utvecklingsarbete
En arbetsplats där trygghet, trivsel och arbetsglädje är viktiga ledord
Ett aktivt digitalt utvecklingsarbete där vi utforskar hur AI kan användas som ett stöd i undervisning och lärande
Möjlighet att påverka och utveckla undervisningen tillsammans med kollegor och elever
En naturnära skolmiljö samtidigt som vi finns centralt i Finspång
Dina framtida arbetsuppgifter
I rollen som lärare hos oss kommer du att:
Undervisa i SO-ämnen i kombination med ytterligare ämne, gärna engelska
Planera, genomföra och följa upp undervisning utifrån läroplan och elevernas behov
Skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö
Arbeta relationsskapande och bidra till elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling
Samverka med kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare för att skapa de bästa förutsättningarna för varje elev
Vara delaktig i skolans digitala utvecklingsarbete och bidra med idéer kring hur AI och digitala verktyg kan stärka undervisningen
Rollen innebär också
Mentorskap för en klass tillsammans med en kollega
Att vara en tydlig och trygg vuxen i elevernas vardag
Aktivt deltagande i arbetslagsarbete och skolans gemensamma utvecklingsarbete
Att bidra till en positiv arbetsmiljö där vi hjälps åt och utvecklas tillsammans
Vi söker dig som är engagerad, flexibel och har ett genuint intresse för ungdomars lärande och utveckling. Du är en lagspelare som vill bidra till en skola där elever och medarbetare trivs och känner arbetsglädje varje dag.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i SO-ämnen och ev även engelska för årskurs 7-9.
Du är en trygg och tydlig ledare i klassrummet som bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Du har ett genuint engagemang för ungdomars lärande och utveckling och tror på att skapa undervisning som väcker nyfikenhet och motivation.
Vi tror också att du:
Har god samarbetsförmåga och uppskattar att arbeta tillsammans med andra
Är flexibel och lösningsfokuserad i ditt arbetssätt
Vill bidra till skolans utvecklingsarbete och kollegiala lärande
Är nyfiken på digital utveckling och ser möjligheter med AI och digitala verktyg i undervisningen
Delar vår syn på vikten av trygghet, trivsel och arbetsglädje i skolan
Hos oss blir du en viktig del av en verksamhet där eleven alltid står i centrum och där vi tillsammans arbetar för att skapa en skola att längta till - varje dag.
Tveka inte att skicka din ansökan direkt då rekrytering kan komma att ske innan sista ansökningsdag vid rätt person.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Sista dag att ansöka är 2026-06-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs Kommun
(org.nr 212000-0423), http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG
Utbildning, Grundskola Kontakt
Sveriges skolledare 012285534 Jobbnummer
9935101