Finspångs kommun söker lärare åk 4-6 i MA, NO och teknik, Högalidsskolan
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2026-07-28
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Högalidsskolan är en grundskola i Finspångs centralort och har elever från förskoleklass till årskurs sex. På skolan går i dag cirka 170 elever fördelade på sju klasser.
Vill du jobba med oss?
På Högalidsskolan tror vi att god undervisning skapas genom starka relationer, höga förväntningar och ett nära samarbete. Nu söker vi en engagerad lärare som vill vara med och utveckla vår skola tillsammans med oss.
Högalidsskolan är en F–6-skola i centrala Finspång med cirka 170 elever. Här arbetar vi tillsammans för att skapa en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö där varje elev ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar.
Vi är en skola där relationer, samarbete och höga förväntningar går hand i hand. Med ett engagerat arbetslag och en närvarande elevhälsa arbetar vi systematiskt för att utveckla undervisningen och skapa de bästa förutsättningarna för elevernas lärande och välmående.
Vill du vara med och göra skillnad för våra elever och samtidigt vara en del av en verksamhet som präglas av utveckling, delaktighet och gemenskap? Då är du varmt välkommen att söka till oss!
Vad kan vi erbjuda dig?
Vi erbjuder ett stimulerande och utvecklande uppdrag där du blir en viktig del av vårt arbetslag. Tjänsten omfattar undervisning i matematik, NO och teknik i årskurs 4–6. Det är meriterande om du även har behörighet i musik och/eller engelska.
Hos oss får du arbeta tillsammans med engagerade kollegor som värdesätter samarbete, kollegialt lärande och ett gemensamt ansvar för elevernas utveckling. Du kommer att vara delaktig i skolans fortsatta utvecklingsarbete där undervisningens kvalitet och elevernas lärande står i fokus.
Dina framtida arbetsuppgifter
Som lärare ansvarar du för planering, genomförande, uppföljning och utvärdering av undervisningen i enlighet med läroplanen. Du bedömer och dokumenterar elevernas kunskapsutveckling samt ansvarar för mentorskap och ett nära samarbete med vårdnadshavare.
Du arbetar aktivt för att skapa en trygg, tillgänglig och inkluderande lärmiljö där eleverna utvecklas både kunskapsmässigt och socialt. Genom ett tydligt ledarskap, varierade arbetssätt och höga förväntningar bidrar du till att skapa studiero, motivation och lust att lära.
Rollen innebär också
att du samarbetar nära kollegor, elevhälsa och vårdnadshavare,
att du använder digitala verktyg som en naturlig del av undervisningen,
att du bidrar till skolans systematiska kvalitetsarbete och utvecklingsarbete,
att du bygger goda relationer och skapar förutsättningar för varje elev att lyckas.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i matematik, NO och teknik i årskurs 4–6. Det är meriterande om du även har behörighet i musik och/eller engelska, liksom erfarenhet av specialpedagogiskt arbete och kunskap om tillgängliga lärmiljöer.
Du är en trygg och tydlig ledare som skapar struktur och goda relationer i klassrummet. Du har ett inkluderande förhållningssätt, ser varje elevs styrkor och anpassar undervisningen utifrån elevernas behov. Du trivs med att samarbeta, tar ansvar för ditt uppdrag och vill bidra till skolans gemensamma utveckling.
Du har god digital kompetens och använder digitala verktyg som ett stöd för elevernas lärande.
Eftersom tjänsten innebär nära samverkan med elever, vårdnadshavare och kollegor samt dokumentation av elevernas lärande är det viktigt att du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträde enligt överenskommelse.
Välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför är FNs globala mål integrerade i kommunens styrning. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra – varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling visas.
För tjänster inom äldreomsorg, verksamhet för personer med funktionsnedsättning, verksamhet för barn och ungdomar samt vid ledande befattningar ingår kontroll av registerutdrag som en del av rekryteringsprocessen.
Inför rekryteringsarbetet har Finspångs kommun noggrant tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finspångs Kommun
(org.nr 212000-0423), http://www.finspang.se/
Bergslagsvägen 13-15 (visa karta
)
612 80 FINSPÅNG Arbetsplats
Utbildning, Förskola/Grundskola, låg & mellanstadie, Rektorsområde Högalid Kontakt
Rektor
Åsa Grundström asa.grundstrom@finspang.se 012285580 Jobbnummer
10014350