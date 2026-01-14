Finspångs kommun söker enhetschef inom LSS och socialpsykiatri
2026-01-14
Vill du jobba med oss?
För att skapa bättre förutsättningar för enhetschefer inom verksamhetsområdet LSS och socialpsykiatri utökas ledningsgruppen med en enhetschefstjänst.
Vill du ingå i en ledningsgrupp med engagerade chefskollegor med samlad kompetens och brinnande engagemang inom LSS och socialpsykiatrins verksamheter? Då kan du vara den vi söker.
Fokus kommer att ligga på utförarverksamheter inom LSS och socialpsykiatri. Vi ser gärna att du som söker har förmåga och engagemang att leda och coacha medarbetare i det dagliga arbetet, har ett driv att bidra i verksamhetsområdets ständiga förbättringar och vilar på en värdegrund som går i linje med LSS lagstiftningen.
Vad kan vi erbjuda?
Som enhetschef kommer du att ansvara för tre utförarenheter inom bostad med särskild service med huvudfokus inom LSS. Du är ansvarig för medarbetarnas arbetsmiljö, verksamhetens kvalitet och ekonomi.
Vi ser att du genom ditt engagemang och erfarenhet utvecklar dina verksamheter och bidrar till kommunens måluppfyllnad. Du tar ansvar för ditt uppdrag och arbetar i samverkan med brukare, medarbetare och kollegor.
Till ditt stöd finns verksamhetsnära stödfunktioner såsom stödpedagoger, verksamhetspedagoger och administratör. Du får även stöd i HR-frågor och ekonomi. Du är direkt underställd verksamhetschef och ingår i en grupp med sex enhetschefskollegor inom LSS och socialpsykiatri.
Vem är du?
Du har relevant högskoleutbildning eller annan relevant erfarenhet. Det är önskvärt att du har socionomutbildning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som chef inom en politiskt styrd organisation och att du är insatt i kommunal verksamhet och dess uppdrag. Det är meriterande om du har god kännedom och kunskap inom LSS och socialpsykiatri.
Vi ser gärna att du också är:
- Trygg i din ledarroll och har flera års ledarerfarenhet
- Har en positiv människosyn och ser människors olika förmågor
- Kan uttrycka dig väl i tal och skrift
- Körkort B
- Du har tidigare erfarenhet inom verksamhetsområdet
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Intervjuer kommer att påbörjas under annonseringsperioden. Tillsättning sker snarast enligt överenskommelse.
Finspångs kommun strävar efter att erbjuda heltidsanställningar. Det innebär att arbetet kan komma att utföras på flera enheter i kommunen.
Vi driver Finspång framåt!
Finspång har ett rikt och varierat utbud av kultur, unika historiska miljöer och mötesplatser. Det är en levande industriort med ett starkt näringsliv med närhet till kringliggande städer. Tillsammans med näringslivet har Finspångs kommun fastslagit en gemensam vision att vi till år 2035 ska ha 30 000 invånare. Finspång utvecklas genom en drivkraft att möta samtiden och framtiden. Därför styrs kommunens verksamheter utifrån FN:s globala mål. Genom att agera lokalt för att påverka globalt vill vi bidra till en hållbar framtid för människor och miljö. Som medarbetare i Finspångs kommun är du vår viktigaste resurs. Du och dina kollegor förbättrar vardagen för andra - varje dag. Här får du möjlighet att göra skillnad, ge service till andra och ta ansvar för Finspångs utveckling. Tillsammans bygger vi stolthet och arbetsglädje på en arbetsplats som präglas av öppenhet och samarbete.
Vi har en förmånsportal genom företaget Benifex; Fördel Finspång, där alla våra medarbetare får ta del av förmåner, rabatter och andra erbjudanden av många olika slag, exempelvis friskvårdsbidrag.
För att ge bästa möjliga service till våra kommuninvånare eftersträvar vi en personalsammansättning som speglar mångfalden i Finspångs kommun. I Finspångs kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
När du söker ett jobb i vårt rekryteringssystem diarieförs din ansökan. Det beror på att vi är en offentlig verksamhet. Din ansökan blir då en allmän handling när vi har mottagit den. Det innebär att ansökningshandlingarna kan begäras ut av den som vill. Undantag är ansökningar från personer som har skyddad identitet.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska ringa till annonsens kontaktperson som kommer att guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
Innan anställning i Finspångs kommun ska giltig identitetshandling och i det fall som befattningen kräver det även utdrag ur belastningsregister visas.
