Finsktalande undersköterska till Hedvigsgården i Upplands Väsby kommun
Upplands Väsby kommun / Undersköterskejobb / Upplands Väsby Visa alla undersköterskejobb i Upplands Väsby
2026-02-20
, Sollentuna
, Täby
, Upplands-Bro
, Vallentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Upplands Väsby kommun i Upplands Väsby
, Sollentuna
, Täby
, Stockholm
, Uppsala
eller i hela Sverige
Vi söker dig som vill arbeta med ett av de viktigaste jobben som finns - ett jobb där du kan göra skillnad för människor! Det här är ett jobb för dig som kan arbeta självständigt och är trygg i dig själv.
Är du dessutom en positiv person som tycker om att skapa värdefulla relationer? Om beskrivningen stämmer in på dig, läs då mer om vad vi kan erbjuda dig och om tjänsten nedan!
Vi erbjuder dig
- Du blir en del av ett positivt arbetsklimat med engagerade medarbetare som tillsammans tar ansvar för att varje dag leva upp till vår värdegrund, såväl i mötet med våra boende och kollegor som i ledarskap.
- Du kommer att ha ett ansvarsfullt arbete och arbeta i team med andra yrkeskategorier på boendet.Publiceringsdatum2026-02-20Om företaget
Hedvigsgården är ett demensboende med 40 platser fördelat på fem paviljonger. På två av våra paviljonger erbjuder vi vård och omsorg för finsktalande. Boendet är certifierat enligt Silviahemmets vårdfilosofi.Om tjänsten
Vår uppgift är att ge våra brukare en meningsfull, trygg och aktiv vardag. Vi arbetar utifrån varje brukares enskilda behov. Ditt uppdrag att motivera, ge god omvårdnad och stötta brukaren i sin vardag. I arbetet ingår att vara kontaktman vilket innebär att du bygger upp en förtroendefull relation med brukare och närstående.
Du är också länken mellan brukare och övrig personal. Du ska upprätta genomförandeplan och föra löpande social dokumentation. Du ska administrera medicin efter delegering av sjuksköterska.
Hos oss kommer du att arbeta på schemalagd arbetstid med tjänstgöring varannan helg.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som:
- Har en slutförd utbildning som motsvarar behörighet som undersköterska, alternativt någon annan utbildning som vi bedömer som likvärdig
- Talar flytande finska och kan uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du har:
- Erfarenhet av omvårdnadsarbete med personer med demenssjukdom inom äldreomsorgen
- Tidigare erfarenhet av dokumentationsarbete eftersom det är en viktig del i arbetet
- Erfarenhet av att använda datorn som ett verktyg i ditt arbete
Som person är du samarbetsorienterad och lösningsorienterad genom att du har lätt för att samarbeta med andra samt såväl hantera och lösa problem som uppstår. Vi ser även att du har ett stort kund fokus där du på ett serviceinriktat sätt tillmötesgår våra brukares individuella behov.
Vi på social- och omsorgskontoret arbetar med allt från adoptionsfrågor till vård i livets slutskede. Vår verksamhet och organisationskultur präglas av vår värdegrund gällande delaktighet, kompetens, tillit och respekt. Det är grunden i vårt arbete och ett förhållningsätt mot varandra och de vi är till för.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Bakgrundskontroller kan förekomma under rekryteringsprocessen.
Läs mer om våra kontor och arbetsplatser: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunens-arbetsplatser
Möt några av våra medarbetare: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/mot-vara-medarbetare
Hos oss får du såväl trygga anställningsvillkor som flera olika personalförmåner, som bland annat friskvårdsbidrag och förmånliga erbjudanden via vår förmånsportal. Mer information finner du på: https://www.upplandsvasby.se/jobb-och-foretagande/jobb-och-praktik/kommunen-som-arbetsgivare
Upplands Väsby kommun är ett finskt förvaltningsområde, informera därför gärna om du är finskspråkig. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/54". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Upplands Väsby kommun
(org.nr 212000-0019) Arbetsplats
Upplands Väsby Kontakt
Anna-Lena Bergenstråhle 0859097789 Jobbnummer
9753868