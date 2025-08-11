Finsktalande undersköterska till Ersta Hannahemmet i Bromma
Om arbetsplatsen
Ersta äldreboenden är den del av Ersta diakoni och bedriver totalt åtta äldreboenden i Stockholm och Uppsala. Vårt mål är att ge våra boende en trygg och innehållsrik vardag, med aktiviteter, gemenskap och goda och trivsamma måltider. Hos oss ska alla kunna känna sig hemma!
Hannahemmet, eller Hannakoti som vi heter på finska, är ett vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter i Bromma för personer med somatisk- och demenssjukdom, och ligger en kort promenad från tunnelbanestationen Råcksta. Vi har nära till grönområden samt en lummig och grönskande innegård. Hannahemmet har finsk profil och garanterar finskspråkig personal på en av våra demensavdelningar. Vi firar därför även finska högtider och traditioner.
Som medarbetare hos oss erbjuder vi en rad förmåner som vi hoppas ska ge dig förutsättningar att trivas på jobbet och ha en givande fritid.
Om rollen
I rollen som undersköterska har du ett nära samarbete med boende, anhöriga, ledare och övriga omvårdnadspersonalen. Du och dina kollegor planerar arbetsdagen utifrån de boendes individuella behov och önskemål. Att skapa hemkänsla och en meningsfull vardag för de som bor hos oss är viktiga delar i arbetet. Vi fokuserar på personcentrerad omvårdnad, aktiviteter, omsorgsmåltid och kontaktmannaskap.
Annonsen avser en till två tjänster på 80-100%. Arbetstiden är förlagd till dag/kväll/helg enligt rullande fyraveckors-schema. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete med stort eget ansvar och möjlighet att utvecklas inom yrket. Vi har en stark gemenskap och tillsammans strävar vi efter att varje dag leva upp till våra värderingar i såväl mötet med boende som genom ett närvarande ledarskap och aktivt medarbetarskap.
Vem är du?
Dina personliga egenskaper är viktiga för oss! Du har ett stort intresse för människor och är trygg i dig själv. Vi ser också att du har lätt för att samarbeta och kommunicera med dina kollegor och är noggrann i ditt arbete.
Du delar Erstas värdegrund om att se hela människan och våra värdeord; professionalism, tillit och hopp.
Din erfarenhet
Vi söker dig som:
har en avslutad omvårdnadsutbildning på gymnasienivå eller motsvarande vuxenutbildning (1500 gymnasiepoäng)
talar och förstår finska
har goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift
har goda datorkunskaper
Övrigt om rekryteringen
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Inför anställning kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Vi tillämpar provanställning som standard.
Varmt välkommen med din ansökan!
Josefine Jonsson, Enhetschef Hannahemmet, josefine.jonsson@erstadiakoni.se
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
