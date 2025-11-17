Finsktalande timanställd undersköterska till hemtjänsten - Oxelösund
2025-11-17
Vi söker dig som vill arbeta nära människor och skapa trygghet och livskvalitet i våra kunders vardag. För att möta behoven hos våra finskspråkiga kunder ser vi gärna att du talar finska och svenska.
Arbetsuppgifter - Vad kommer du att göra?
Du arbetar med att ge kunder den hjälp de har rätt till enligt biståndsbeslut och individuella genomförandeplaner. Exempel på arbetsuppgifter:
Personlig hygien - hjälp med dusch, toalettbesök och annan personlig omvårdnad.
Måltidsstöd - hjälp med tillagning, servering och matning vid behov.
Tillsyn och sällskap - skapa trygghet och bidra till kundens sociala sammanhang.
På- och avklädning - praktiskt stöd vid klädbyte.
Stöd i hemmet - exempelvis tvätt och andra vardagssysslor.
Medicindelegering - ge läkemedel enligt ordination och delegering.
Trygghetslarm - snabbt bemöta akuta behov hos kunder som larmat. Vi arbetar på uppdrag av Oxelösunds kommun och ansvarar för både sedvanliga hemtjänstuppgifter och hantering av trygghetslarm mellan kl. 07.00 och 22.00. Det innebär ett omväxlande uppdrag med både planerade och mer akuta insatser.
Vem är du?
För att passa hos oss ser vi att du har följande egenskaper och kvalifikationer:
Undersköterskeutbildning - du är utbildad och erfaren inom ditt område. (Krav)
Flytande i svenska - du behärskar svenska både i tal och skrift och kan dokumentera professionellt. (Krav)
Flytande i finska - du behärskar finska både i tal och skrift. (Krav)
B-körkort - du är en trygg bilförare och van vid att orientera dig i trafiken. (Meriterande)
Kan cykla - du är en trygg och van cyklist. (Krav)
Stresstålig och ansvarstagande - du hanterar pressade situationer med lugn och beslutsamhet.
Självständig - du trivs med att arbeta självständigt men är också en lagspelare när det behövs.
Empatisk och lyhörd - du har en genuin vilja att hjälpa och förstår att varje kund har sina egna behov och önskemål.
Kommunikativ - du har lätt för att kommunicera och samarbeta med både kunder och kollegor.
Flexibel och lösningsorienterad - du är van vid att arbeta i en miljö där ingen dag är den andra lik.
Noggrann och ansvarsfull - du har ett högt kvalitetsmedvetande och tar ansvar för ditt arbete.
Digitalt van - du har erfarenhet av att arbeta med mobiltelefon och dokumentation i digitala system.
Boendestöd - det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet som boendestödjare.
Tjänstgöring och arbetsupplägg:
Tjänstgöring: måndag - söndag. För denna tjänst erbjuder vi en timanställning med start omgående. Arbetstid: 07.00 - 15.30 eller 15.30 - 22.00. Arbetsplats: Du utgår från vårt kontor i Oxelösund, och vi tror att du bor i närheten för att underlätta din pendling.
Publiceringsdatum2025-11-17
Aleo Omsorg är ett familjeägt företag grundat 2017 och som bedriver hemtjänst i Täby, Vallentuna, Österåker, Vaxholm och Oxelösund. I dagsläget driver vi verksamhet inom områdena hemtjänst, boendestöd och hemservice.
Vi arbetar för en så hög personalkontinuitet som möjligt i vår planering. På kontoret har vi administrativ personal som planerar medarbetare och kunder i flera olika geografiska områden.
Våra medarbetare är undersköterskor och vårdbiträden. Vi har moderna miljövänliga el-hybridbilar, arbetskläder, friskvårdsbidrag och arbetar modernt med digitala system för arbetsscheman och kundinsatser. Vi har kollektivavtal med Fremia. Samtliga medarbetare är försäkrade under sin anställning och erbjuds tjänstepension.
Vi är ett rekommenderat företag via Reco för åren 2021-2025. Läs mer om vad just våra kunder säger om oss på Aleo - klicka här. Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2025-12-10
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556943-3187), https://www.aleocare.se/ Arbetsplats
Aleo Omsorg Kontakt
Matilda Johansson matilda@aleocare.se 0762301802 Jobbnummer
9608991