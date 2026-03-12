Finsktalande student till Lea banks kundservice i Göteborg
Om rollen
Nu söker vi dig som vill arbeta extra vid sidan av studierna och vara en del av en ny spännande resa då norska Lea bank fortsätter att etablera sig i Göteborg.
Lea bank är en bank med innovativa och användarvänliga lösningar för finansiering, betalning och sparande. Banken erbjuder en heldigital tjänst i syfte att underlätta för kunderna att hantera sina ekonomiska ärenden. Med digitala låneprocesser, enkla och användarvänliga produkter har Lea bank tagit en tydlig position på den nordiska marknaden och har i dagsläget verksamhet på 4 marknader i Norge, Finland, Sverige och Spanien. I rollen kommer du främst att arbeta mot finska och även svenska marknaden. Det är därför avgörande för tjänsten att du talar flytande finska och svenska eller engelska.
Som kundservicemedarbetare blir du en viktig del av teamet som varje dag hjälper bankens kunder med deras bankärenden. Du kommer att besvara frågor via telefon, e-post och chatt, samt arbeta med merförsäljning, diverse banktjänster och ärenden. Din insats bidrar direkt till att skapa en smidig och positiv kundupplevelse.
Arbetstiderna är flexibla mellan 08:00-19.00 måndag till fredag samt lördag, söndag och vi ser gärna att du har möjlighet att kunna arbeta i snitt 15 timmar per vecka. Du kommer att påbörja din nya roll med en utbildning för att kunna skapa dig rätt förutsättningar för att lyckas i din roll och utvecklas på ditt nya arbete.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Tillhandahålla kundservice/kundvård och support för interna och befintliga kunder som kontaktar banken via telefon, e-post, uppgifter via CRM och post.
Hantera ändringar i kredit.
Ge vägledning i användningen av våra digitala tjänster.
Identifiera kundernas behov och erbjuda skräddarsydda lösningar.
Utföra merförsäljning och rådgivning om bankens produkter.
Mötesbokning av befintliga och nya kunder till de olika regionerna.
Vi söker dig som:
Har en stark känsla för service och vill skapa goda långsiktiga relationer med dina kunder.
Är resultatorienterad med ett intresse för försäljning.
Har en god kommunikativ förmåga och är van vid att arbeta med både telefon och digitala kanaler.
Är lösningsorienterad, strukturerad och trivs i ett stundtals högt arbetstempo.
Har tidigare erfarenhet av kundservice eller försäljning, gärna inom bank, försäkring eller inom servicebranschen.
Talar och skriver obehindrat på finska samt svenska/engelska.
Meriterande:
Erfarenhet av banksektorn eller liknande bransch.
Kunskap om finansiella produkter och tjänster.
Erfarenhet av CRM-system och digitala kundserviceverktyg.
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får du en trygg, engagerad och stöttande arbetsgivare med ett välkänt varumärke. Du får även en branschkunnig och närvarande Talent Consultant Manager som du alltid kan vända dig till. Som konsult går du ut på uppdrag hos våra kunder och hjälper dem under ett projekt, ett tidsbegränsat behov eller när de av annan anledning behöver stötta upp verksamheten med erfaren kompetens. Våra konsultuppdrag kan vara både längre och kortare - och ibland finns även möjligheten att bli överrekryterad till kundföretaget.
Att arbeta som konsult ger dig möjligheten att bygga på din erfarenhet, utveckla ditt nätverk och lära känna olika företag och branscher. Du har ofta en mer flexibel arbetsbeskrivning med möjlighet till nya utmaningar och uppgifter. Det gör att du ständigt utvecklar din kompetens, erfarenhet samt kommunikations- och samarbetsförmåga.
Som vår konsultkollega får du tillgång till vår förmånsportal Benifex. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag och ta del av fina erbjudanden samt rabatter på olika tjänster och varor.
Om Amendo Amendo har arbetat med framtidens kompetens sedan 2001 och är landets ledande konsult- och rekryteringsföretag inom ekonomi, bank, finans, försäkring, IT och tech. Vi hjälper företag att växa och människor att utvecklas. vi är din trygga och engagerade kompetenspartner.
Frågor och kontakt Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Amendos Talent Consultant Manager Lina Johansson, lina.johansson@amendo.se
. Då vi träffar kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum är du varmt välkommen att söka tjänsten så snart som möjligt. Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
