Finsktalande Specialistläkare/Finnish-speaking Specialist Physician
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2026-06-25
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Doktor.Se söker finsktalande läkare med finsk läkarlegitimation för ett spännande konsultuppdrag inom digital obesitasvård!
Doktor.Se ska ta sin populära viktmottagning utanför Sveriges gränser och söker nu efter en läkare som både vill arbeta kliniskt och vara med och utveckla tjänsten. Du får en entreprenöriell roll där du kommer jobba tätt med flera funktioner på huvudkontoret i Stockholm, såsom det medicinska teamet för den svenska vikttjänsten, affärsutvecklare och utvecklare av den tekniska plattformen. Rollen är remote och du har möjlighet att jobba både från Sverige eller Finland.
Uppdraget kommer börja som ett konsultuppdrag och omfatta ca 30-50% med ambition att öka till 100% och en möjlig framtida anställning.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Finsk läkarlegitimation
Flytande finska i tal och text
Specialistläkare
Meriterande om du tidigare har arbetat med patienter som behöver hjälp med medicinsk viktnedgång.
Finnish-speaking Specialist Physician
Doctor.se is expanding its popular weight management service beyond Sweden's borders and is now looking for a physician who wants to combine clinical work with helping to develop the service. You will have an entrepreneurial role, working closely with several functions at the headquarters in Stockholm, including the medical team for the Swedish weight management service, business developers, and the developers of the technical platform. The position is remote, with the opportunity to work either from Sweden or Finland.
The assignment will initially begin as a consulting engagement at approximately 30–50% capacity, with the ambition of increasing to full-time (100%) and the possibility of future employment.
Requirements:
Finnish medical license
Fluent Finnish, both spoken and written
Specialist physician qualification
Previous experience working with patients who require support with medical weight loss is considered an advantage. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7965012-2071017". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Doktorse Nordic AB
(org.nr 559058-0089), https://jobs.doktor.se
Sveavägen 63 (visa karta
)
113 50 STOCKHOLM Arbetsplats
Doktor.se Jobbnummer
9979041