Finsktalande receptionist till välkänd global koncern i Sundbyberg
2025-10-07
Vill du arbeta i en levande reception hos ett välkänt företag i Sundbyberg? Trivs du i en roll där service, energi och ett gott bemötande är i fokus? Då kan detta vara tjänsten för dig!
Vi söker nu en finsktalande receptionist till ett omväxlande uppdrag på ett världsledande företag inom industri- och konsumentbranschen. Här blir du en viktig kontaktpunkt för både anställda och besökare i huset. Du välkomnar med ett leende, ger service i toppklass och bidrar till att skapa en varm och professionell miljö.
Om rollen Som receptionist i entrén till ett välkänt företag blir du det första intrycket för både medarbetare, kunder och besökare. Tillsammans med en kollega ansvarar du för att skapa en varm, inbjudande och professionell atmosfär där alla känner sig sedda och välkomna. Det är en social och händelserik roll där du behöver vara noggrann, lösningsorienterad och trygg i att ta egna initiativ. Med din känsla för service och öga för detaljer ser du till att både dagliga rutiner och oväntade händelser hanteras med engagemang och ett leende.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar bland annat:
Ta emot och välkomna besökare samt skapa en varm och professionell stämning i receptionen
Ansvara för post- och pakethantering
Sköta administrativa uppgifter
Stötta interna funktioner med praktiska ärenden och vara en tillgänglig servicepunkt i vardagen
Säkerställa att reception, entrémiljö och hela kontorslokalen alltid är välkomnande och representativ Vem söker vi: Vi söker dig som är en positiv och social person med en stark känsla för service och detaljer. För att trivas och lyckas i rollen tror vi att du har: En utåtriktad och varm personlighet - du får människor att känna sig välkomna och trygga
Tidigare erfarenhet från reception, kundservice eller annan front office-roll
En proaktiv inställning - du ser vad som behöver göras utan att någon behöver säga till
God administrativ förmåga och mycket god datorvana
Mycket god kommunikativ förmåga i både tal och skrift på både finska och svenska
Ett öga för detaljer och en vilja att leverera hög kvalitet i stort som smått
Ett lösningsorienterat mindset och trivs i ett högt tempo och med varierande uppgifter Anställningsform: Heltid, tillsvidare med inledande provanställning om 6 månader Arbetstid: Vardagar under kontorstid Anställning: Du blir anställd av Carotte Staff och arbetar som konsult hos vår kund Tillträde: I mitten av november eller enligt överenskommelse Om Carotte Staff Carotte Staff är rekryterings- och bemanningsföretaget inom Carotte Group. Vi hjälper våra kunder med allt från nyckelpositioner och andra tjänster på heltid till korta deltidsuppdrag. Carotte Staff är specialiserade på roller inom servicebranschen och besöksnäringen, och vi brinner för att skapa de bästa matchningarna mellan kandidater och företag. Vi tar inte emot ansökningar via mejl men om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Hanna Lagerstedt, hanna@carotte.se
Ersättning
Lön enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carotte Staff AB
(org.nr 556858-0392) Arbetsplats
Carotte Staff
Hanna Lagerstedt hanna@carotte.se
9544495