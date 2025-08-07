Finsktalande personlig assistent sökes omgående i Norrköping
God Assistans i Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Norrköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Norrköping
2025-08-07
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos God Assistans i Mitt AB i Norrköping
, Söderköping
, Finspång
, Linköping
, Katrineholm
eller i hela Sverige
Jag är en snäll och glad man som söker Personlig Assistent!
Jag är en Finsk man i 30 års åldern och bor i Norrköping.
Jag har autism och en hjärnskada som gör att jag behöver hjälp i min vardag.
Du är mina armar och ben i de lägen jag behöver det. I jobbet ingår givetvis en del intimhygien, liksom hushållssysslor.
Meriterande är om du har tidigare erfarenhet av personlig assistans men det viktigaste är att vi trivs med varandra.
Arbetsplatsen är mitt hem men också eran arbetsmiljö.
Hos mig får du en lugn och trevlig arbetsplats i ett behagligt arbetsklimat med härliga och roliga kollegor.
Du som söker:
Jag söker dig kvinna eller man som är lugn, lojal och är flexibel. Det är till fördel om du kan finska i både tal och skrift men inget krav ( kunden talar svenska med men föredrar finska).
OBS! Du behöver ha körkort.
Om du tycker att beskrivningen på den jag eftersöker stämmer överens med dina egenskaper. Ja, då är du varmt välkommen att söka arbete hos mig!
Arbetstider:
Dygnspass
Tjänsten:
Vid behov men möjlighet till fasta pass hos mig finns om så önskas.
I sommar finns upp till heltid.
Tillträde: Omgående
Du blir anställd av God Assistans som tillämpar individuell lönesättning och är kollektivt anslutna.
Hoppas att vi hörs och ses!
God Assistans bedriver personlig assistans för kunder över hela Sverige. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godassistans.nu Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Assistans i Mitt AB
(org.nr 556883-2538) Arbetsplats
God Assistans i Sverige AB Jobbnummer
9449488