Finsktalande pedagog sökes till förskoleförvaltningen
Malmö kommun / Förskollärarjobb / Malmö Visa alla förskollärarjobb i Malmö
2025-09-16
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Malmö kommun i Malmö
Ref: 20252192
Om arbetsplatsen
Nu söker vi en en ambulerande pedagog som i sitt uppdrag regelbundet besöker ett flertal förskolor i Malmö och hjälper barnet att utveckla det finska språket. Det är barn med finsk bakgrund vars vårdnadshavare önskar bevara och förstärka barnets kultur, identitet och minoritetsspråk som kan få detta stöd. Stödet kan sökas för barn inom de kommunala och fristående förskolorna och familjedaghemmen (pedagogisk omsorg).
Som ambulerande pedagog har du ett självständigt arbete med stor frihet att utforma pedagogiska metoder. Tjänsten kan komma att kombineras med visst antal timmar förlagda på Malmös enda finskspråkiga avdelning Lankarulla vid Spinneriets förskola som liksom den ambulerande pedagogen ingår i finskt förvaltningsområde i Malmö.
Läs gärna mer här: https://malmo.se/Suomeksi/Esikoulu-ja-koulu/Esikoulu.html
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4560 medarbetare som varje dag möter cirka 15 600 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Läs om Malmö stad som arbetsgivare här malmo.se/jobbPubliceringsdatum2025-09-16Dina arbetsuppgifter
Som pedagog arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Tillsammans med resten av arbetslaget utformar du den pedagogiska verksamheten. I din roll som pedagog har du möjlighet att använda din egen ämneskompetens för att utveckla verksamheten för att stimulera barnens utveckling och lärande. Alla pedagoger i Malmö stad har schemalagd tid (3 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig med en relevant högskoleutbildning om minst 120 hp. En del av dessa högskolepoäng ska ha pedagogisk inriktning. Vi söker dig med erfarenhet av arbete med barn i de yngre åldrarna.
Vi söker dig med god organisationsförmåga, förmåga att strukturera arbetet med tydliga strategier och som kan hålla många bollar i luften. Du är nyfiken och kompetent med ett intresse för flerspråkighet.
Vi vill att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du har goda språkkunskaper i både finska och svenska.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1 st.
Tillträde: Enligt överenskommelse.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Rektor
Anna-Märta Jarleklint anna-marta.jarleklint@malmo.se 073-8565091 Jobbnummer
9512367