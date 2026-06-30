Finsktalande Marketing Coordinator till Yamaha Motor Nordic

Wise Group AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm
2026-06-30


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Yamaha Motor Nordic söker nu en finsktalande Marketing Coordinator som vill vara med och driva den dagliga marknadskommunikationen i Norden. Här får du arbeta brett med digital marknadsföring, innehållsskapande och kampanjer i en internationell miljö.
Om rollen
Nu söker vi dig som vill arbeta operativt med marknadskommunikation. Som Marketing Coordinator arbetar du nära hela marknadsavdelningen med den dagliga marknadsföringen för företagets alla produktgrupper.
Du kommer till en energifylld arbetsplats med en varm och omtänksam kultur med kontoret placerat i fina lokaler i Sickla. Du rapporterar till Division Manager, Marketing Division.
Exempel på arbetsuppgifter:

Utveckla och underhålla företagets nordiska webbsidor

Planera, skapa och publicera content i digitala kanaler

Planera och hantera både organiska och betalda aktiviteter i sociala medier

Koordinera marknadsprojekt och marknadsmaterial

Driva digitala kampanjer

Stötta det finska återförsäljarnätverket

Tjänsten innebär även en del resande, med fokus på besök i Finland, där du främst kommer att träffa och stötta företagets återförsäljare.

Publiceringsdatum
2026-06-30

Profil
Som person har du en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga och hanterar parallella projekt kreativt och självständigt. Du drivs av utveckling och nyfikenhet och gillar varierande arbetsuppgifter men kan även lyfta blicken och tänka helhet.
Vi ser gärna att du har:

Erfarenhet från en liknande roll

Erfarenhet av digital marknadsföring, webb och sociala medier

Flytande i svenska, finska och engelska både i tal och skrift

Van användare av MS Office

Kunskaper i Adobe CS (Illustrator, InDesign och Photoshop)

Meriterande om du även hanterar Premiere Pro

Om Yamaha Motor Nordic
Yamaha Motor Nordic är en del av Yamaha Motor Europe och ansvarar för försäljning och marknadsföring av Yamahas produkter i Norden och Baltikum. Från huvudkontoret i Sickla, Nacka, arbetar medarbetarna med några av marknadens starkaste varumärken inom motorcyklar, marina produkter, ATV och fritidsfordon.
Företaget präglas av innovation, kvalitet och samarbete i en internationell miljö där utveckling och kundupplevelse står i fokus.
Låter det intressant?
I den här rekryteringen samarbetar vi med Wise. Vi ser fram emot din ansökan med CV på wise.se. Vi tar tyvärr inte emot ansökningar via mail pga GDPR. Processen innehåller arbetspsykologiska tester.
Skicka in din ansökan så snart som möjligt då vi gör löpande urval. Processen kommer dock vara pausad vecka 29-31 pga semester.
Vid frågor om tjänsten vänligen kontakta ansvarig rekryteringskonsult Maggie Klingenstierna på maggie.klingenstierna@wise.se.
Varmt välkommen med din ansökan!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-27
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994043-2079093".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Wise Group AB (org.nr 556686-3576), https://jobs.wise.se
Linnégatan 87 (visa karta)
115 23  STOCKHOLM

Arbetsplats
Wise

Jobbnummer
9986017

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