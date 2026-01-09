Finsktalande Lekledare till sommarsäsongen
Tallink Silja AB / Barnskötarjobb / Stockholm Visa alla barnskötarjobb i Stockholm
2026-01-09
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tallink Silja AB i Stockholm
, Kalix
eller i hela Sverige
Är du en energispridare som kan finska och vill prova på livet till sjöss?
Vi söker dig som vill arbeta i vår barnverksamhet under sommarsäsongen ombord på Silja Symphony. Som lekledare blir du en viktig del av teamet och skapar minnesvärda upplevelser för våra yngsta gäster. Du deltar i planering och genomförande av aktiviteter och evenemang, övervakar lek i lekrummet och bidrar till en trygg och rolig miljö ombord.
Vi söker både anställda som vill arbeta med ett fast sommarschema, där man arbetar cirka 8-10 dagar ombord följt av lika lång betald ledighet, och anställda som vill arbeta mer flexibelt, som vikarie/extra vid behov. Som vikarie lägger du dig istället tillgänglig i vårt personalsystem utifrån dina preferenser och din tillgänglighet för att sedan bokas in på pass utifrån verksamhetens behov.
Vi söker dig som:
Har mycket goda kunskaper i svenska och finska samt goda kunskaper i engelska.
Är en energisk, glad och utåtriktad person.
Är händig (pyssel, knep och knåp) och van att stå på scen.
Har god servicekänsla och samarbetsförmåga.
En pågående eller avslutad utbildning som förskolelärare, barnskötare och/eller inom teater eller musik samt sång- och musikkunskaper är meriterande. För oss är det viktigt att du värdesätter och vill arbeta utifrån våra ledord: glädje, engagemang, samarbete och professionalism.
Oavsett om du har arbetat till sjöss tidigare eller inte, erbjuder vi en chans att växa och utvecklas tillsammans med oss. Första steget på din resa blir en fyradagars inskolning ombord för att bekanta dig med arbetsmiljön, fartyget och teamet.
Väl i arbete ombord ingår du i säkerhetsorganisationen. Därför är det viktigt att du har en god grundfysik samt goda kunskaper i svenska, som är säkerhetsspråket ombord, och goda kunskaper i engelska. För att arbeta ombord krävs även medborgarskap i ett EU/EES-land, giltigt läkarintyg för sjöfolk och pass. Bakgrundskontroller görs som en del av rekryteringsprocessen och alkohol- och drogtester kan förekomma enligt våra säkerhetsrutiner för att säkerställa en trygg arbetsmiljö ombord.
Vill du bli vår nya kollega?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vi erbjuder extra- och säsongsarbete under 2026, vilket också kan leda till långtidsvikariat. Urval, intervjuer och inskolningsperioder sker löpande under våren. Lön enligt kollektivavtal.
Tallink Silja Line tillhör koncernen Tallink Grupp, ett av de ledande passagerar- och fraktrederierna på Östersjön. Bolagets flotta består av 11 fartyg som trafikerar olika rutter under varumärkena Tallink Silja Line och Tallink Shuttle. Tallink Grupp har cirka 4000 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland och Tyskland. Tallink Grupps aktier är noterade på Nasdaq Tallinn och Nasdaq Helsingfors. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tallink Silja AB
(org.nr 556342-6138)
Hamnpirsvägen 10 4TR (visa karta
)
115 41 STOCKHOLM Jobbnummer
9675654