Finsktalande kundtjänstmedarbetare till Ellos - Uniflex Sverige AB - Butikssäljarjobb i Borås

Uniflex Sverige AB / Butikssäljarjobb / Borås2020-08-262020-08-26Talar du finska och söker nya och spännande utmaning så har vi nu möjlighet att erbjuda dig en tjänst för Ellos finska kundtjänstavdelning hos vår kund Releasy.Som kundtjänstmedarbetare på Ellos har du en nyckelroll, du kommer jobba med att skapa nöjda kunder genom att ge dom den bästa servicekänslan. Det mesta av arbetet sker via telefon men även via chatt och mail förekommer.Du kommer i ditt dagliga arbete möta kunder som har behov av just din service, kommunikationen kommer ske på finska via telefon, mejl och chatt. Du kommer hjälpa lunderna med beställningar, leveranser, produktbeskrivningar samt betalning och fakturafrågor.Du skall med din förmåga skapa nöjda kunder som avslutar sitt samtal på ett positivt sätt.Tjänsten startar med en betald utbildning på plats hos vår kund. Arbetstiderna är förlagda dagar, kvällar och helger.Vi söker dig som är,Flexibel, både i ditt tankesätt och när det kommer till arbetstiderSocial, utåtriktad och trevligNoggrann, strukturerad och organiseradDu skall gilla nya utmaningar och vara lösningsorienteradDet är meriterande om du tidigare jobbat inom kundservice men inget krav.Du skall vara 18 år fylldaTala, skriva och förstå finska flytandeHa god datavanaDu skickar din ansökan via vår hemsida www.Uniflex.se Se till att eventuella referenser som finns namngivna i dina ansökningshandlingar har kännedom om att de finns med där och att de eventuellt kommer att bli kontaktade vid en eventuell rekryteringsprocess.Vi ber dig att utelämna information om följande i dina ansökningshandlingar; etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning och rekrytering.Uniflex finns i Sverige, Norge, och Finland. I Sverige är vi drygt 3 000 anställda och finns på ett 40 tal orter. Vi är medlemmar i Almega Kompetensföretagen och Sveriges byggindustrier och har kollektivavtal med LO, Byggnads, Unionen och Akademikerförbunden. Uniflex är kvalitéts- miljö- och arbetsmiljöcertifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001.På Uniflex ser vi våra medarbetare som vår viktigaste tillgång och därför erbjuder viKollektivavtalTjänstepensionFriskvårdsbidrag och andra personalförmånerFörsäkringarMarknadsmässig lönKarriär och utvecklingVi söker ständigt efter nya kollegor som arbetar i enighet med våra ledstjärnor affärsfokus, engagemang, glädje och ansvarstagande.Varaktighet, arbetstidHeltid TillsvidareFast lön + provisionSista dag att ansöka är 2020-09-26Uniflex Sverige AB5333700