Finsktalande kundtjänstmedarbetare till Bonnier - Distans
Concentrix Sweden AB / Kundservicejobb / Helsingborg Visa alla kundservicejobb i Helsingborg
2025-08-28
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Concentrix Sweden AB i Helsingborg
, Malmö
, Göteborg
, Kalmar
, Norrköping
eller i hela Sverige
Som kundtjänstmedarbetare för Bonnier kommer du att ta emot inkommande samtal från den finska och svenska marknaden, vilket innebär kontakt med både finsktalande- och svensktalande kunder.
Du kommer mestadels att arbeta med att lösa fakturafrågor, prenumerationsfrågor och allmän kundservice samt bedriva merförsäljning av tjänster till befintliga kunder. Denna roll kommer att ge dig en betalad utbildning, både teoretisk och praktisk, samt en karriär på ett internationellt företag. Utöver din grund kommer du även att ha möjligheten att tjäna en provision som baseras på merförsäljning samt din individuella prestation. Kommunikation, en god inställning och utmärkt kundservice är nyckeln till framgång i denna roll!
Såhär fungerar Concentrix
Concentrix är ett outsourcingföretag, vilket innebär att vi erbjuder våra tjänster till andra företag för att hjälpa dem att hantera kundservice, ekonomi och andra affärsprocesser. Som vår kollega kommer du att vara anställd av Concentrix men supportera kunderna till Bonnier.
Detta erbjudande erbjuder vi dig:
Ett årligt friskvårdsbidrag om 3500 kr
Kollektivavtal med Unionen
En chans att utveckla din karriär med hjälp av vårt interna karriärprogram
Teambyggande aktiviteter
En provisionsmodell för merförsäljning utan tak
Distansarbete. Om du bor i närheten av vårt kontor i Helsingborg eller Östersund är du varmt välkommen att arbeta från kontoret.
Det vi söker hos dig:
Flytande (C1) språkkunskaper i både finska och svenska
Goda datorkunskaper
Bekväm med att arbeta med aktiv merförsäljning
Resultatdriven, vilja att utvecklas och nå mål
God kommunikativ förmåga samt motiverad till att leverera utmärkt kundservice
En lagspelare med god samarbetsförmåga
Anställningsvillkor:
Start: Måndag 6 oktober 2025
Arbetsplats: Distansarbete. Du arbetar hemifrån från din folkbokföringsadress i Sverige
Anställningsform: Heltid, tillsvidare. 6 månaders provanställning tillämpas
Arbetstider : Måndag - torsdag kl. 08.00 - 16.00 samt fredagar kl. 08.00 - 15.00
Lön: Individuell lönesättning baserat på kvalifikationer + bonusmodell
Du är välkommen att skicka din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Concentrix Sweden AB
(org.nr 556586-1001)
Rönnowsgatan 8 (visa karta
)
252 25 HELSINGBORG Arbetsplats
Concentrix Jobbnummer
9480434