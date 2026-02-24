Finsktalande kundtjänstmedarbetare sökes till ledande foodtech-bolag!
2026-02-24
Är du student, brinner för service och talar flytande finska? Vi söker nu en kommunikativ kundtjänstmedarbetare till ett deltidsteam i Sundbyberg. Här får du arbeta i moderna lokaler med en familjär företagskultur där samarbete står i fokus.
OM TJÄNSTEN
Företaget är en av Nordens ledande aktörer inom matkassar och skandinavisk foodtech. De verkar i hela Skandinavien med visionen att göra vardagen enklare genom att erbjuda sunda, hållbara och inspirerande måltider direkt till kundens dörr.
Vi söker dig som vill kombinera studier med ett flexibelt extrajobb! Rollen innebär ett fast pass i månaden för att hålla dina kunskaper färska, men din främsta uppgift är att vara vår "go-to"-person vid vakanser och sjukfrånvaro. Vi söker därför dig som trivs med att hoppa in med kort varsel när behov uppstår. Det är ett perfekt uppdrag för en driven student som vill få in en fot i ett spännande tillväxtbolag.
Omfattning:
• Start: Omgående.
• Period: Förväntas sträcka sig under vårterminen.
• Arbetstider: Varierande men främst kontorstider. Ett fast pass en måndagskväll i månaden + extrapass vid behov (dag, kväll, helg).
• Plats: Arbetet sker på plats på kontoret i Sundbyberg.
Dina arbetsuppgifter
Som kundtjänstmedarbetare sitter du tillsammans med resten av teamet och arbetar självständigt med att hjälpa kunder via telefon, chatt och mejl. Frågorna kan gälla allt från aktuella erbjudanden till hjälp med prenumerationer och fakturor.
• Besvara inkommande ärenden via chatt, mejl och telefon.
• Ruttuppföljning och logistikrelaterade frågor.
VI SÖKER DIG SOM
• Studerar eller har annan huvudsaklig sysselsättning om minst 50 %, som förväntas sträcka sig minst 12 månader framåt.
• Har tidigare erfarenhet inom kundtjänst.
• Har goda eller flytande språkkunskaper i finska (skallkrav).
• Har goda språkkunskaper i svenska och engelska.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att arbeta i ett kundtjänstsystem
• Kunskap om relevant bransch eller produkter
• Förmåga att tala och skriva engelska
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Du som kandidat bär huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
För våra deltidstjänster behöver du som sökande en annan huvudsaklig sysselsättning på minst 50 %. Exempel på detta är studier, annan anställning, eget företagande, föräldraledighet eller liknande.
