Finsktalande kundtjänstmedarbetare / innesäljare - Bravura Sverige AB - Butikssäljarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Bravura Sverige AB

Bravura Sverige AB / Butikssäljarjobb / Göteborg2020-06-04Om Bravura:Bravura är experter på rekrytering inom tjänstemannaområdet och hjälper företag i hela Sverige att tillsätta allt från nyckelpositioner och andra permanenta tjänster till kortare deltidsuppdrag. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter och vi förmedlar jobb både till dig med erfarenhet och till dig i början av karriären. På Bravura brukar vi säga att vi stärker företag genom människor och människor genom jobb. Vår roll är att erbjuda dig jobbmöjligheter och att förenkla för dig som söker jobb via oss. Vi drivs av ett personligt engagemang i varje rekrytering, där dialog, snabbhet och återkoppling är nyckeln till ett lyckat resultat.2020-06-04Kakservice startade 1984 och är ett familjeföretag med stark tillväxt. Deras affärsidé är att erbjuda skolklasser och lag ett enkelt och riskfritt sätt att tjäna pengar genom att sälja kakor, knäckebröd och godis. Förtjänsten används till gemensamma mål såsom klassresor och träningsläger. De har genom åren haft över 62 000 grupper som samarbetat med dem. Företaget präglas av en familjär stämning och består idag av drygt tio medarbetare som sitter i trevliga lokaler i Mölndal.I denna roll tillhör du primärt avdelningen som arbetar mot den finska marknaden där du supporterar företagets finska kunder genom att informera och svara på frågor, ta emot order, lägga beställningar samt säkerställa att varor levereras i tid. Du fungerar som rådgivare med fokus på att kunderna ska få support och stöd samt känna sig väl omhändertagna. Du erbjuds en social roll där du kommunicerar med kunder via såväl telefon och mejl som sociala medier. Under lågsäsong hjälper du även till och stöttar upp för den svenska marknaden. En del av rollen innebär även att du kommer att få hjälpa till med översättning från svenska till finska för webb, tryckt material och inlägg på sociala medier.Avslutad gymnasieutbildning, meriterande med eftergymnasial utbildning inom försäljning eller marknadArbetslivserfarenhet från kundtjänst eller supportObehindrad finska i tal och skrift, samt goda kunskaper i svenskaGod datorvanaVi tror att du som söker är lugn och tillmötesgående i ditt bemötande, har kunden i fokus och anstränger dig för att leverera lösningar. Du är en utåtriktad person som motiveras av att samtala med andra och känner dig säker i sociala situationer. Vidare tror vi att du motiveras av att få sätta igång nya projekt och har inga problem med att lyfta dina tankar och idéer. Slutligen tar du ansvar för dina arbetsuppgifter och kan självständigt strukturera ditt angreppsätt för att komma vidare i ditt arbete.Övrig information:I den här rollen får du initialt en anställning hos Bravura, där det är uttalat att företaget har för avsikt att erbjuda dig anställning hos dem på sikt. Detta ger både dig och företaget en bra möjlighet att lära känna varandra samt utvärdera hur ni trivs med ert samarbete.Start: AugustiPlats: MölndalLön: Enligt överenskommelseFunderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här: http://bravura.se/min-profil/fragor-och-svar/ Har du specifika frågor om tjänsten ber vi dig att mejla info@bravura.se så hjälper någon i teamet dig. Ange vilken tjänst det gäller.Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!Sökord: order, orderhantering, ordermottagare, kundtjänst, kundservice, service, serviceinriktad, administration, innesälj, försäljning, sociala medier, marknadsföring, finska, finsktalande, heltid, Mölndal, GöteborgVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareEnligt överenskommelse.Sista dag att ansöka är 2020-06-28Bravura Sverige AB5253372