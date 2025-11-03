Finsktalande förskollärare till Ruuhi, Norra Skarpnäcks förskolor
2025-11-03
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Skarpnäcks stadsdelsförvaltning erbjuder dig en arbetsplats där ett aktivt medarbetarskap och ett tydligt ledarskap är grunden för att ge stockholmarna den bästa verksamheten. Eftersom vi gemensamt skapar vår arbetsmiljö är det viktigt med öppenhet, respekt och lyhördhet.
Välkommen till oss
Vill du arbeta tillsammans med professionella och engagerade medarbetare och ledare? Här finns alla möjligheter att lära och utvecklas tillsammans.
Vi söker en finsktalande förskollärare till vår finsktalande avdelning Ruuhi på förskolan Fyrbåken inom Norra Skarpnäcks förskoleområde.
Norra Skarpnäcks förskolor består av 13 förskolor som ligger i Hammarbyhöjden, Björkhagen och Kärrtorp. Förskolorna samarbetar kring den pedagogiska utvecklingen. Detta yttrar sig i en gemensam intern fortbildning och gemensamma tjänster som stödjer det pedagogiska innehållet.
Förskolorna har fina miljöer inomhus och vi har en fantastisk natur runt våra förskolor som ger oändliga möjligheter för barnen att få ta del av naturen, rörelse och lek. Våra förskolemiljöer ska locka, inspirera och utmana barnen i leken till lärande och utforskande tillsammans med andra barn och personal.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig friskvårdsbidrag och möjligheten att köpa träningskort till Stockholms stads simhallar med gym och gruppträning till ett mycket förmånligt pris. Därutöver har du som anställd i Stockholms stad för närvarande rabatt på ett flertal andra gym och träningsanläggningar. Vi erbjuder arbetskläder och fria pedagogiska måltider för förskollärare och barnskötare.
Läs mer om staden som arbetsgivare här: jobba.stockholm.se/formaner
Din roll
Som förskollärare har du ansvar för att leda det pedagogiska arbetet på förskolan i samarbete med kollegor och chef. Barnen ska mötas av en kreativ, lekfull och lärorik miljö med meningsfullt innehåll. Som vuxen och professionell möter du barnen med värme, nyfikenhet och omsorg i stort som smått. Du ser till att dagen är välorganiserad och anpassad till yngre barns tempo. Du arbetar aktivt för en förtroendefull och samarbetsinriktad relation till alla familjer. Du deltar i fortbildning och bidrar till ett ömsesidigt lärande i olika fortbildningssammanhang.
Kvalifikationer
Legitimerad förskollärare.
Erfarenhet av arbete i förskola.
Goda kunskaper i det finska och svenska språket.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta enligt Reggio Emilia-pedagogiken.
Vi söker dig som:
Tar ansvar för att leda, planera och följa upp det pedagogiska innehållet så att det stimulerar och utmanar barns lekfulla lärande och utveckling.
Gärna har kunskaper i de estetiska uttryckssätten och som förmår omsätta de i vardagen med barnen.
Tar ansvar för att den pedagogiska miljön är kreativ, estetisk och full av möjligheter för barns lekfulla lärande och utforskande.
Ser pedagogisk dokumentation och reflektion som viktiga verktyg för att fördjupa det pedagogiska arbetet tillsammans med barn och kollegor.
Har ett grundläggande positivt förhållningssätt till och ser värdet i ett ömsesidigt lärande, samarbete och allas delaktighet såväl barn, vårdnadshavare som kollegor.
Är nyfiken, lyssnar in och är omsorgsfull i ditt möte med våra yngsta medborgare.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intresserad?
Om du vill bli en del av oss, tveka inte att skicka in din ansökan! Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6167". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Skarpnäcks stadsdelsförvaltning, Förskoleavdelningen Kontakt
Johanna Eifrém, bitr. rektor johanna.eifrem@edu.stockholm.se 08-50815769 Jobbnummer
