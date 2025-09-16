Finsktalande förskollärare sökes till Spinneriets förskola i Malmö
2025-09-16
Om arbetsplatsen
Vi söker en finsktalande förskollärare till vår finskspråkiga avdelning, Lankarulla, på Spinneriets förskola i Malmö.
På våra förskolor strävar vi efter att skapa en plats för möjligheter, mångfald och utveckling. Med tydliga mål och visioner arbetar vi för att ge barnen en stimulerande och lärorik miljö. För att nå detta rekryterar vi nu en finsktalande förskollärare som vill vara med och bidra till en inspirerande undervisning på vår unika avdelning.
Spinneriets förskola är en del av ett rektorsområde med fyra förskolor i Kulladal. Vi har en stark ledningsorganisation bestående av 3 förste förskollärare, 3 biträdande rektorer och en rektor.
Vår vision utgår från att skapa utbildningsmiljöer som främjar lärande och utveckling. Närvarande och medvetna pedagoger, inspirerande lärmiljöer och ett professionellt bemötande är viktiga delar i vårt arbete. Vi värdesätter även en positiv och inkluderande arbetsmiljö, vilket är ett återkommande fokus på våra arbetsplatsträffar och utvecklingsdagar.
Spinneriets förskola har fyra avdelningar och ligger på plan 2 i anslutning till köpcentret Mobilia. Här finns Malmö stads enda finskspråkiga avdelning, där finska pedagoger arbetar med att skapa en trygg och stimulerande miljö för finsktalande barn. Förskolan har moderna, ljusa lokaler och en egen takgård som ger barnen möjligheter till både lek och lärande utomhus.
Vill du bli en del av vårt team och vara med och utveckla vår finska avdelning? Varmt välkommen med din ansökan!
Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar. Vi har cirka 4560 medarbetare som varje dag möter cirka 15 600 barn och deras vårdnadshavare på någon av våra 190 förskolor. Inom förskolan i Malmö stad får du löpande kompetensutveckling, tydliga karriärmöjligheter och ett nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola. Du leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar. Alla förskollärare i Malmö stad har schemalagd tid (5 tim/vecka) för reflektion, dokumentation och lärande med kollegor.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen och talar och skriver finska flytande. Vi vill att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver, utöver finskan, även ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning.
Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelse.Övrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se Skola eller förskola | Polismyndigheten (polisen.se)
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Ersättning
