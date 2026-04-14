Finsktalande förskollärare och pedagoger till Spinneriets förskola i Malmö
2026-04-14
Oletko suomenkielinen ja haluatko työskennellä Malmön nuorimman väestön kanssa?
Är du finsktalande och vill arbeta med Malmös yngsta?
Just nu söker vi finsktalande förskollärare eller pedagoger till vår finskspråkiga avdelning Lankarulla, på Spinneriets förskola i Malmö.
Om arbetsplatsen
Malmö stad och förskoleförvaltningen är ett finskt förvaltningsområde med ansvar att värna och stärka det finska språket samt barns möjlighet att utveckla sin kulturella identitet. Spinneriets förskola har fyra avdelningar och ligger på plan två vid Mobilia. Här finns Malmö stads enda finskspråkiga avdelning, Lankarulla, där finska pedagoger skapar en trygg och stimulerande miljö för finsktalande barn. Förskolan har moderna, ljusa lokaler och en egen takgård för lek och lärande utomhus. Inom vår uppsökande verksamhet Rukki bedrivs undervisning huvudsakligen på finska. I vårt rektorsområde ingår fyra förskolor med en stark ledningsorganisation: tre förste förskollärare, tre biträdande rektorer och en rektor. Vi strävar efter att skapa en plats för möjligheter, mångfald och utveckling. Med tydliga mål arbetar vi för att ge barnen en stimulerande och lärorik miljö. Närvarande pedagoger, inspirerande lärmiljöer och ett professionellt bemötande är centrala delar. Vi värdesätter även en positiv och inkluderande arbetsmiljö, som är ett återkommande fokus på arbetsplatsträffar och utvecklingsdagar. Vår vision utgår från att skapa utbildningsmiljöer som främjar lärande och utveckling. Närvarande och medvetna pedagoger, inspirerande lärmiljöer och ett professionellt bemötande är viktiga delar i vårt arbete. Vi värdesätter även en positiv och inkluderande arbetsmiljö, vilket är ett återkommande fokus på våra arbetsplatsträffar och utvecklingsdagar.Förskoleförvaltningen är en av Malmös största förvaltningar med cirka 4 560 medarbetare som möter omkring 15 600 barn på våra 190 förskolor. Inom Malmö stads förskolor får du löpande kompetensutveckling, karriärmöjligheter och nära ledarskap. Läs mer på malmo.se/förskolekarriär.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar med ett gemensamt uppdrag: att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna formar vi en bättre stad där olikheter och erfarenheter bidrar till utveckling.
Dina arbetsuppgifter
Som förskollärare och pedagog på den finsktalande avdelningen och i den uppsökande verksamheten Rukki arbetar du med undervisning och pedagogisk utveckling på finska. Tillsammans med ett engagerat team skapar du inspirerande lärmiljöer, följer barnens utveckling och deltar i det kontinuerliga kvalitetsarbetet. Du bidrar med kreativitet och pedagogiskt driv, formar verksamheten och säkerställer att undervisningen vilar på både språkliga och kulturella grunder.
Som förskollärare och pedagog hos oss arbetar du för att skapa en trygg, rolig och lärorik förskola.
Som förskollärare leder och utvecklar den pedagogiska verksamheten tillsammans med resten av arbetslaget. Du har ett särskilt ansvar för undervisningen, och arbetar med läroplanen som bas utifrån varje barns kunskaper, erfarenheter och specifika förutsättningar.
Alla förskollärare i Malmö stad har fem timmars schemalagd tid per vecka för reflektion, dokumentation och lärande tillsammans med kollegor, medan alla pedagoger i Malmö stad har tre timmar per vecka avsatt för samma ändamål.Kvalifikationer
Vi söker dig som har förskollärarexamen eller har en relevant högskoleutbildning om minst 120 hp för anställning som pedagog. En del av de 120 högskolepoängen bör ha pedagogisk inriktning.
Du talar och skriver finska flytande.
Vi vill att du bidrar med engagemang, kreativitet och ett driv att utveckla verksamheten. Du möter varje barn med respekt och lyhördhet. Självklart har du ett professionellt förhållningssätt och arbetar för goda relationer med vårdnadshavare och kollegor. Du behöver, utöver finskan, även ha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
För att tillsvidareanställas som förskollärare krävs förskollärarlegitimation, enligt Skollagen. Du som har förskollärarexamen men saknar legitimation, anställs på tidsbegränsad anställning.
Vill du bli en del av vårt team och vara med och utveckla vår finska avdelning? Varmt välkommen med din ansökan!
Information om tjänsten
Anställningsform:[%EMPLOYMENT_FORM%]
Omfattning: [%EMPLOYMENT_DEGREE%]
Antal tjänster: 3
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Enligt skollagen krävs utdrag ur polisens belastningsregister innan anställning inom förskola, skola och skolbarnomsorg. För att beställa utdraget se https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov. Så ansöker du
