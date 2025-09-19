Finsktalande First Line Supporttekniker till välrenommerat företag
2025-09-19
Är du finsktalande, nyexaminerad och ivrig att starta din karriär på ett väletablerat företag i framkant inom teknik? Då kan det här vara rollen för dig! Vi söker nu en finsktalande First Line Support som vill stötta vår kund både internt och externt.
Om rollen I rollen som First Line Support blir du en del av servicedesken där du är förstalinjens kontakt för både finska kunder och kollegor. Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat:
• Ta emot och hantera inkommande ärenden via telefon, mail och system. * Ge förstahandsstöd och felsöka enklare problem. * Arbeta i ServiceNow samt med Microsofts klientmiljöer. * Samarbeta med kollegorna i teamet, som idag består av sju personer.
Det här är en roll med goda utvecklingsmöjligheter där du får växa tillsammans med en stöttande chef och ett professionellt och glatt gäng
Om företaget Vår kund är ett mjukt och prestigelöst bolag där du får chansen att bygga en långsiktig karriär och verkligen växa tillsammans med företaget. Här möts du av en platt organisation med öppna dörrar, där alla uppmuntras att utvecklas, dela kunskap och lära av varandra. Bolaget är i en spännande transformationsresa med stort fokus på innovation, teknik och säkerhet. De satsar både på sin egen utveckling och på medarbetarnas - och vill att du ska vara en del av resan framåt. Genom strategiska förvärv av olika bolag fortsätter de att växa och skapa nya möjligheter för sina anställda.
Vi söker dig som * Nyexaminerad från IT-gymnasium eller IT-relaterad YH-utbildning, alternativt motsvarande IT-kunskaper och/eller erfarenhet från arbetslivet * Talar flytande finska och svenska. * Är serviceinriktad, nyfiken och vill utvecklas i rollen. * Trivs med att arbeta i team och bidra till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder * En utvecklande roll i ett teknikdrivet företag. * Möjlighet att arbeta med moderna system och verktyg. * Stöd från engagerade kollegor och ledare. * En arbetsplats där du kan forma din karriär och vara med på en spännande utvecklingsresa. * Kollektivavtal.
Du kommer initialt att arbeta som konsult via oss på Amendo Tech under sex månader, för att därefter övergå till kunden. Företaget sitter centralt i stan och erbjuder möjlighet till hemarbete 1-2 dagar i veckan enligt ett rullande schema. Sommartid arbetar du 35 timmar i veckan för att hinna njuta av solen efter jobbet.
Om Amendo Tech Amendo Tech är det självklara konsult- och rekryteringsföretaget inom tech, IT och digital utveckling.
Amendo Tech är en del av Amendo Group som har arbetat med kompetensförsörjning sedan 2001. I koncernen ingår även Lagotto Executive Search & Interim som är specialiserade på executive search och interima tillsättningar av ledare och specialister, samt Amendo Bemanning och Rekrytering som erbjuder rekryterings- och konsultlösningar inom ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation.
