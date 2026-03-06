Finsktalande Customer Advisor till Onboarding-teamet på Privatlån
Noba Bank Group Ab (publ) / Kundservicejobb / Stockholm
2026-03-06
Personal Loans är en del av Customer Operations på Nordax. Här levererar vi förstklassig service genom att hjälpa våra kunder till en bättre privatekonomi samtidigt som vi skapar positiva kundupplevelser. Våra kunder är viktiga för oss!
Vi söker nu en finsktalande Customer Advisor till vår Customer Onboarding-avdelning, som hjälper våra potentiellt blivande privatlånekunder i ansökningsprocessen, från låneansökan till utbetalat lån.
Om rollen Du kommer att tillhöra vårt Customer Onboarding team, vars främsta uppgift är att hantera inkommande och utgående samtal från potentiellt blivande kunder och samarbetspartners. I teamet arbetar personer både heltid och deltid mot samtliga av våra marknader; Sverige, Norge och Finland. I denna roll kommer ditt fokusområde att vara våra kunder på den finska marknaden.
I rollen kommer du att hjälpa kunder att lämna låneansökningar via telefon, svara på frågor från kunder med en befintlig ansökan, hjälpa kunder att skicka in eventuella kompletterande dokument som behövs till ansökningar, hantera försäkringar i dialog med kund och även stötta kund med övrig teknisk support i samband med ansökan.
Bra att veta
Rollen utgår från vårt kontor i Stockholm, men för dig som bor på annan ort finns möjlighet att arbeta på distans enligt överenskommelse.
Vi söker dig som
Har tidigare erfarenhet av service eller försäljning, gärna över telefon
Talar och skriver obehindrat på finska och engelska, samt förstår svenska
Vill utvecklas inom service och försäljning inom bank- och finanssektorn
Motiveras av en roll med tydliga försäljningsmål och en hög kundnöjdhet
För att trivas och prestera väl i rollen tror vi att du behöver vara
Serviceinriktad & kommunikativ: Du har en förmåga att lyssna och förstå människors olika behov, samtidigt som du i kontakt med andra människor kan uttrycka dig på ett pedagogiskt sätt.
Resultatorienterad: Du drivs av att uppnå konkreta resultat och mål, exempelvis försäljningsmål.
Lösningsorienterad: Du har en förmåga att kunna identifera lösningar på olika problem.
Flexibel: Du kan anpassa dig till olika situationer som uppstår i arbetet och är duktig på att prioritera.
Praktisk information Start: Enligt överenskommelse Plats: Stockholm eller på distans Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning Omfattning: Heltid Arbetstider: 7.30-16 Fast lön Lönen för denna tjänst ligger i spannet 28 000-35 000 och fastställs individuellt utifrån relevant kunskap, erfarenhet och utbildning.
Har du hört om NOBAVERSE? I vårt NOBAVERSE värdesätter vi öppenhet, tillit och mångfald. Hos oss får du påverka din utveckling och ha roligt på vägen mot våra mål - allt i en lite extra bubbly miljö! Läs mer om vårt medarbetarlöfte på vår karriärsida.
Läs mer om vår rekryteringsprocess i vår FAQ.
Vi vill, med hänvisning till GDPR, be dig att inte inkludera några känsliga personuppgifter i din ansökan, exempelvis information om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös övertygelse eller hälsa.
Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter här.
Om du har några frågor kring tjänsten kan du kontakta ansvarig rekryterare.
Vi ser fram emot din ansökan!
