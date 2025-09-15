Finsktalande AP-ekonom med fokus på leverantörsreskontra och fakturahant...
Delta Consulting AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-09-15
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Delta Consulting AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i en internationell miljö där du får möjlighet att påverka och utveckla processer för leverantörsreskontra? Talar och skriver du obehindrat på finska? Vi söker nu en AP-ekonom till ett trevligt bolag som genomgår en spännande förändringsresa!
Var? Stockholm
När? Omgående
Upplägg Konsultuppdrag med möjlighet till hybridarbete
Om rollen: I rollen kommer du arbeta med fokus på leverantörsreskontra och fakturahantering för flera länder. Tillsammans med kollegor arbetar du för att skapa smidiga och effektiva processer som ger enhetligt stöd till externa och interna parter.
I rollen kommer du bland annat att:
Skapa och uppdatera leverantörer i systemet
Hantera leverantörsfakturor och påminnelser
Säkerställa korrekthet i transaktioner och processer
Stötta i månadsbokslut och genomföra avstämningar
Bidra till utveckling av rutiner och processförbättringar
Ge support
Därför kommer du trivas på jobbet
Du blir en del av ett internationellt team Du får möjlighet att påverka och förbättra processer i en miljö där det händer mycket Du får arbeta på ett bolag som satsar på hållbarhet och mångfald Du får utvecklas både professionellt och personligt
Vem är du?
Vi söker dig som har några års erfarenhet av ekonomi och leverantörsreskontra och som vill växa i en internationell miljö. Du är noggrann, kommunikativ och trivs med att arbeta i ett team med högt engagemang.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
God förståelse för AP-processer och relevanta legala regler
Erfarenhet av leverantörsreskontra, gärna i höga volymer
Erfarenhet av att arbeta över flera länder och marknader
Flytande svenska, engelska och finska (tal och skrift)
Låter det intressant?
Din inställning och personlighet är avgörande för framgång. Känner du igen dig? Fantastiskt! Skicka in din ansökan - urval och intervjuer sker löpande, så tjänsten kan tillsättas innan annonsen löpt ut.
Kontakta Olle Olsson på olle@deltaconsulting.se
vid frågor.
Välkommen med din ansökan! Titta även på andra tjänster på vår karriärsida: careers.deltaconsulting.se
Mer om oss på Delta Consulting Vi på Delta Consulting hjälper våra kunder med rätt kompetens för långsiktig framgång och våra kandidater att ta nästa steg i karriären - oavsett om de är nyexaminerade, en specialist eller en erfaren ledare! Vi gör skräddarsydda konsult- & rekryteringslösningar för varje behov.
Vi coachar rekryterande chefer och uppdragssökanden mot hållbart välmående och högpresterande team. Vi hjälper våra kandidater att ta nästa steg i karriären och våra kunder att hitta rätt person för varje behov. Vi förmedlar både permanenta och temporära uppdrag inom ekonomi, bank, finans och administration. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Delta Consulting AB
(org.nr 559144-8575), https://www.deltaconsulting.se/ Kontakt
Olle Olsson olle@deltaconsulting.se Jobbnummer
9508453