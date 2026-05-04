Finsk-talande konsultchef var med och bygg vår nordiska tillväxt!
Toptemp befinner sig i en stark utvecklingsfas och stärker nu sin närvaro i Norden, med nya affärsmöjligheter på den finska marknaden. För att möta efterfrågan söker vi nu en konsultchef till vårt Göteborgskontor som vill ta en nyckelroll i att etablera och vidareutveckla våra leveranser mot Finland.
I rollen som konsultchef arbetar du hands-on med hela leveranskedjan mot den finska marknaden. Det innebär allt från sourcing och screening av kandidater, intervjuer och presentationer till kund, till att säkerställa rätt match och kvalitet i leveransen. Parallellt arbetar du aktivt med kunddialog och relationsbyggande, där du är med och utvecklar befintliga affärer och bygger långsiktiga samarbeten.
Rollen är operativ och relationsdriven där du samarbetar tätt med teamen i både Sverige och Norge.
Du utgår från vårt kontor i centrala Göteborg, men vi arbetar digitalt och erbjuder flexibilitet med hemmakontor vid behov. Vårt huvudkontor ligger i Oslo, och resor inom Norden förekommer.
För att lyckas i rollen ser vi att du:
Behärskar både finska och svenska i tal o skrift
Har erfarenhet av den finska arbetsmarknaden
Har erfarenhet av rekrytering, sälj, HR och/eller personalansvar
Gillar att jobba med människor och har en naturlig förmåga att skapa förtroende
Trivs med att jobba mot mål och triggas av att nå resultat
Varför Toptemp?
För att det händer mycket hos oss just nu. Toptemp är redan väl etablerade i Norden, men står inför nästa fas i vår resa - där vi vill stärka vår position ytterligare genom nya affärer, marknader och möjligheter. Vill du vara med och påverka hur vi fortsätter bygga, utveckla och forma både roll och organisation, då är det här rätt tillfälle att ta klivet.
Hos oss blir du en del av ett team som verkligen bryr sig. Vi jobbar nära varandra, peppar, utmanar och firar framgångar tillsammans - samtidigt som vi har roligt på vägen. Här får du utrymme att växa, ta ansvar och göra verklig skillnad när vi fortsätter utveckla Toptemp Sverige och vårt nordiska samarbete.
Och när du behöver ladda om? Då väntar vår takterrass i Göteborg - perfekt för en kaffe i solen och ny energi mellan möten. En favorit hos oss, och vi tror att du kommer trivas där lika bra.
Tjänsten är en tillsvidare med 6 månaders provanställning.
Se nu till att skicka in din ansökan snarast, urval och intervjuer sker löpande. Uppstart enligt överenskommelse.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-06-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Toptemp AB
(org.nr 559207-2523), https://www.toptemp.se
Kvarnbergsgatan 2 (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG
Toptemp AB Kontakt
Karin Hultberg karin.hultberg@toptemp.se 0730886803
