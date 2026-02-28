Finsk- och svensktalande Kundservicemedarbetare till INR!
2026-02-28
Är du en serviceinriktad person som trivs med att ge rådgivning och vägleda kunden till rätt val? Vill du arbeta i ett bolag som är ledande inom tillverkning av badrumsinredning där kvalitet, hållbarhet och långsiktiga relationer står i fokus? INR söker nu en finsktalande kundservicemedarbetare till sitt team i Malmö. Odotamme innolla hakemuksesi vastaanottamista!
OM TJÄNSTEN
INR grundades 1988 med visionen att duschen ska anpassas efter badrummet, inte tvärtom. Idag är de en del av den dansk-svenska koncernen Dansani och tillverkar högkvalitativa badrumslösningar. Hos INR går ett genuint hållbarhetstänk hand i hand med en vilja att alltid underlätta för kunden. Det märks i allt från produkternas långa livslängd till det personliga bemötandet i varje kundkontakt, där målet alltid är att hitta en lösning som resulterar i en riktigt nöjd kund.
Det som utmärker INR är den familjära stämningen och den prestigelösa kulturen. Här är det 'vi-känslan' som styr och trösklarna mellan avdelningarna är låga. Kundservice finns tillsammans med företagets alla avdelningar och produktion samlade i ljusa lokaler i Östra Hamnen, vilket skapar ett tätt och prestigelöst samarbete. Här hjälps man åt över avdelningsgränserna för att snabbt lösa återförsäljarnas frågor.
I rollen som Kundservicemedarbetare är huvuduppgiften att säkerställa smidiga och korrekta orderflöden samt att leverera expertstöd och produktvägledning för INRs kunder. Rollen innebär att vara en trygg kontaktpunkt för INRs återförsäljare och en viktig länk in i den egna organisationen. Här bidrar du till teamets kontinuitet och långsiktiga kundrelationer, samtidigt som du genom din språkliga kompetens blir en avgörande stöttepelare för den finska marknaden.
Du erbjuds
• En stabil start och långsiktig utveckling: Du får en välplanerad onboarding där du lär känna verksamheten i din egen takt, följer erfarna kollegor och får en stabil grund att bygga vidare på.
• Arbeta med produkter i absolut framkant: Du får arbeta med ett av marknadens starkaste premiumvarumärken inom badrum.
• Familjär och inkluderande arbetsmiljö: INR värdesätter en öppen och varm kultur där medarbetare stöttar varandra och har roligt tillsammans.
ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter
Som kundservicemedarbetare får du en varierad vardag där din produktkännedom och administrativa noggrannhet blir avgörande för kundens upplevelse. Du arbetar proaktivt för att lösa inkommande ärenden och agerar spindeln i nätet mellan återförsäljare, säljare och produktion. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebär att:
• Supportera INRs finska och svenska kunder via telefon och mejl, med ett särskilt fokus på att vara bryggan mot den finska marknaden.
• Registrera och administrera order.
• Hantera reklamationer och följa upp kundärenden.
• Stötta säljare med administration och kampanjhantering.
• Medverka vid kundevent och kampanjer (ca 3 helger per år).
VI SÖKER DIG SOM
• Har mycket god kommunikationsförmåga i svenska och finska, både i tal och skrift.
• Har erfarenhet av kundservice eller liknande roll.
• Är van vid att arbeta relationsskapande och serviceinriktat.
• Har grundläggande system- och datakunskap.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Hjälpsam
• Målmedveten
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
Sista dag att ansöka är 2026-03-28
