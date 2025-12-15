Finsk- och svenskspråkig undersköterska till demensavdelningen på Balder
2025-12-15
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Mer information om hur det är att arbeta i Uppsala kommun hittar du på https://www.uppsala.se/jobb/vard-halsa-omsorg/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Finsk- och svenskspråkig undersköterska till demensavdelningen på Balder
Vill du göra skillnad för personer med demenssjukdom och samtidigt arbeta i en trygg och utvecklande miljö? Hos oss på Balder får du en arbetsplats med engagerade kollegor, fokus på kunskap och möjlighet att bidra till en meningsfull vardag för våra boende.
Balder
Balder är ett vård- och omsorgsboende i centrala Uppsala med tre avdelningar, varav en är demensavdelning med 17 boendeplatser. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö där vi arbetar med BPSD och demensvård.
Här kan du läsa mer om Balder. (https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/vard--och-omsorgsboende/balder/)Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Som undersköterska på demensavdelningen ger du personlig omvårdnad och serviceinsatser som gör skillnad i våra boendes vardag. Du utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, dokumenterar enligt socialtjänstlagen och bidrar aktivt till utvecklingen av verksamheten tillsammans med dina kollegor.
Vi arbetar med BPSD, och ser gärna att du är villig att bidra i arbetet med dessa metoder.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är utbildad undersköterska
• har dokumentationsvana
• har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
• har kunskaper i finska (vi har finskspråkiga brukare)
Meriterande
• erfarenhet av arbete med personer med demenssjukdom
Som person har du en stark empatisk förmåga och kan sätta dig in i andras perspektiv utan att ta över deras känslor. Du tar initiativ och driver arbetet framåt för att nå uppsatta mål. Du är mål- och resultatorienterad och kan anpassa ditt arbetssätt när förutsättningarna förändras. Dessutom har du pedagogisk insikt - du förstår hur människor tar till sig kunskap och anpassar ditt sätt att kommunicera för att skapa förståelse och trygghet.
Detta är en tidsbegränsad anställning med möjlighet att övergå i en tillsvidareanställning
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Helen Adelved, verksamhetschef, 018-7260405.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-7263957.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
Från och med 1 juli 2023 är undersköterska skyddad yrkestitel. För att få använda titeln undersköterska behöver du uppvisa bevis från Socialstyrelsen eller intyg att du varit tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. Du som har undersköterskeutbildning men saknar bevis eller intyg kan under en övergångsperiod få titeln omvårdnadsassistent.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
