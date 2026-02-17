Finsk- och svenskspråkig barnskötare - Stadsskogens förskola
2026-02-17
Är du en svensk- och finskspråkig barnskötare som vara med och bygga upp vår förskola? Vi söker dig som vill utvecklas i ditt uppdrag som barnskötare och vara med och bygga framtidens förskola!
Uppsala är finskt förvaltningsområde och har därför uppdrag att erbjuda förskola där undervisningen till stor del bedrivs på finska.
I det natursköna området Rosendal ligger Stadsskogens förskola, förskolan är nybyggd med en stor gård alldeles intill stadsskogen. Här fokuserar vi på högläsning, rörelse och undervisning utomhus. Vår avdelning för finskspråkiga barn växer och vi behöver en svensk- och finskspråkig barnskötare.
Här får du möjlighet att vara med och forma verksamheten tillsammans med engagerade kollegor. Vi erbjuder schemalagd tid för reflektion tillsammans med kunniga och engagerade kollegor.
Här kan du läsa mer om Stadsskogens förskola (https://stadsskogensforskola.uppsala.se/)
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som barnskötare hos oss får du möjlighet att göra skillnad genom att med barnet i centrum bidra med din kompetens, kunnande och engagemang. Du samarbetar med övriga pedagoger så att verksamheten utmanar barnen till aktivitet, lärande och ansvarstagande. Med utgångspunkt i styrdokumenten är du delaktig i att skapa en utvecklande, stimulerande och trygg miljö.
Vi söker dig som har barnskötarutbildning eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för tjänsten. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av arbete eller praktik på förskola. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i både svenska och finska i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med barn i behov av särskilt stöd. Det är en fördel om du har grundläggande it-kunskaper och kunskaper i pedagogisk dokumentation. Har du kunskaper om skollagen och förskolans läroplan ses även det som meriterande.
Som person är du pedagogisk och och har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap. Du har lätt för att ta egna initiativ och sätta igång aktiviteter för att uppnå resultat. Jobbet passar dig som samarbetar och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Emma Larsson, rektor, 018-727 79 77.
Facklig företrädare: Kommunal, 010-442 82 09.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning

Månadslön
