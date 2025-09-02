Finputsare inom plåtbearbetning till KPK Plåt och Maskin
KPK Plåt & Maskin söker nu en engagerad och erfaren plåtarbetare för svets- och finputsarbete till vår anläggning.
Om ossKPK Plåt & Maskin är en framstående aktör inom plåtbearbetning, svetsning och maskinkomponenter. Vi levererar kundanpassade lösningar av hög kvalitet till såväl nationella som internationella industrikunder. Med ett starkt fokus på innovation, hållbarhet och pålitlighet är vi stolta över vår roll inom branschen. Hos oss får varje medarbetare möjlighet att utvecklas och vara del av ett team där precision och service står i centrum.
Arbetsmiljö och teamDu kommer att ingå i ett erfaret och sammansvetsat verkstadsteam. Vi samarbetar nära och arbetar kontinuerligt för att dela kunskap och utvecklas tillsammans. Produktionsledaren är närmsta chef och ger dig stöd både vid introduktion och i din fortsatta utveckling. Vi erbjuder en inkluderande och trygg arbetsmiljö där allas bidrag värdesätts.
Förmåner Flextid
Möjlighet till kompetensutveckling
Balans mellan arbete och fritid
Kollektivavtal enligt IF Metall
Arbetet inkluderar: Bearbetning och svetsning av plåtdetaljer, främst med MIG och TIG
Utföra noggrant finputsarbete för hög ytfinish
Läsa och tolka ritningar och arbetsinstruktioner
Självständigt och i team säkerställa att arbetet håller uppsatta kvalitetskrav
Utföra enklare underhåll och daglig tillsyn av maskiner
Samarbeta med övriga kollegor i produktionen för effektivt flöde
Kvalifikationer Stor fördel om man har svetskunskaper.
Goda kunskaper i ritningsläsning
God vana av slipning, gradning, detaljfinputs och hantverksarbete.
Erfarenhet inom plåtbearbetning eller motsvarande erfarenhet
Svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta både självständigt och i team
Vem vi söker
Vi söker dig som är noggrann, ansvarstagande och stolt över ett väl utfört arbete. Du har god samarbetsförmåga och uppskattar en varierad arbetsdag med fokus på detaljer. Du tycker om att bidra till förbättring i produktion och ser värdet i att vara en del av ett engagerat team. Teknikintresse och vilja att utveckla dina kunskaper inom plåtbearbetning och svets är en självklarhet för att trivas hos oss.
Övrig information om tjänstenStart: Enligt överenskommelse
Arbetstider: Mån-Fre 07.00-16.00
Plats: Kalmar
Anställning: Heltid, tillsvidare inleds med provanställning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Urval sker efter ansökningstidens slut. Vi ser fram emot din ansökan!
Dina svar på ansökningsfrågorna ligger till grund för bedömningen. Tack vare samarbetet med Tillväxtinitiativet Kalmar kan process och svarstider påverkas - tack för din förståelse! Notera att din framtida arbetsgivare är KPK Plåt & Maskin även om annan part anges i platsbankens fakta. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
