Finmontör med lageransvar till växande företag
Emotion Staffing AB / Montörsjobb / Nybro
2026-02-18
Emotion Staffing är ett lokalt bemanningsföretag med kontor i Nybro. Just nu söker vi en noggrann och engagerad finmontör som vill kombinera montering med lagerarbete hos ett växande företag. Vi har ett antal kunder som befinner sig i expansiva faser och erbjudar därav stora möjligheter till utveckling och långsiktighet i rollen.
I rollen som finmontör kommer du att arbeta med montering och färdigställande av produkter där precision, kvalitet och finish står i fokus. Arbetet innefattar slutmontering, justeringar och kvalitetskontroller för att säkerställa att produkterna håller hög standard.
Tjänsten innebär även att du kombinerar monteringsarbetet med lageruppgifter. Du bidrar till ett effektivt flöde genom att hantera material, plocka och packa ordrar, samt arbeta med in- och utleveranser. Arbetet är varierande och ställer stora krav på flexibilitet, du kommer att ha en viktig roll i både produktion och logistik.
Du arbetar både självständigt och i team och bidrar till ett smidigt och strukturerat arbetsflöde i verksamheten.
Anställningen som erbjuds är på heltid.
Vi söker dig som har:
- God känsla för kvalitet, precisionsarbete, noggrannhet och finish
- Stor möjlighet till anpassning och flexibilitet
- Förmåga att ta eget ansvar och samarbeta i grupp
Urval sker löpande - vänta inte med att söka!
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: staffing@emotionlogistics.com
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Emotion Staffing AB
382 38 NYBRO
