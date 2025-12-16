Finmekaniker till Tvåhjulsmästarna i Piteå
Om tjänsten
Som mekaniker hos Tvåhjulsmästarna i Piteå kommer du att utföra service, inspektion och justering av cyklar. Har du tidigare erfarenhet inom finmekaniskt arbete eller kanske ett brinnande intresse för cykling/cyklar så tror vi att detta kan vara något för dig!
Arbetstiderna är måndag till fredag 09 - 18 och du kommer att arbeta på en rolig arbetsplats tillsammans med ett härligt team.
Om dig
Vi tror att du är mekaniskt intresserad, gärna har erfarenhet av finmekanik eller har tidigare arbetat med cyklar som "hemmamekare". Du är en noggrann problemlösare och van att arbeta självständigt. Vidare bör du ha en viss datavana samt grundläggande svenska i tal och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Om anställningen
Tjänsten som finmekaniker är ett konsultuppdrag med start i slutet av februari/början av mars och med en tjänstgöringsgrad på 100%. Uppdraget kommer pågå i sex månader men med möjlighet till förlängning alternativt övertag.
Som konsult får du en anställning i Adecco Sweden. Självklart har vi kollektivavtal. För att du ska känna dig trygg omfattas du även av försäkringar och företagshälsovård.
Adecco är världens största rekryterings- och bemanningsföretag. Vår storlek gör att vi har kunder i de flesta olika branscher och en anställning som konsult hos oss leder ofta till att både ditt sociala och professionella kontaktnät växer. Då vi på Adecco samarbetar med många attraktiva företag som anlitar oss för sina personalbehov finns också chans att du erbjuds tjänster som aldrig når den öppna marknaden.
Om ansökan
Rekryteringsarbetet sker löpande. Vänta inte med din ansökan! Bifoga CV och personligt brev och ansök tjänsten genom att klicka på knappen "Ansök".
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvariga rekryterare på Adecco:
Marie Sohlman - Marie.sohlman@adecco.se
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
