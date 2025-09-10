Finmekaniker med känsla för precision? Bli spindeltekniker hos oss!
2025-09-10
Har du passion för mekanik i liten skala, ett tränat öga för detaljer och vill utvecklas i en unik specialistroll? Då kan du bli vår nya spindeltekniker på Komponentservice i Skövde där varje tusendels millimeter gör skillnad.
Vad är en spindel?
En spindel är hjärtat i en CNC-maskin, den roterande enhet som driver verktyget i upp till tiotusentals varv per minut. När den slits eller havererar stannar hela produktionen. Hos oss får du arbeta med att renovera, balansera och återställa spindlar till nyskick, vilket kräver extrem precision och känsla för detaljer.Publiceringsdatum2025-09-10Om företaget
Vi på Komponentservice är 30 kollegor varav fem arbetar heltid med spindelservice i ett av Sveriges mest kompetenta team inom området. I våra nybyggda och moderna lokaler i Norra Ryd möts du av en arbetsmiljö där både teknik, hantverk och trivsel står i centrum.
Hos oss får du följa hela kedjan: från diagnos och felsökning, via avancerad renovering, till testkörning i specialbyggda riggar. Ingen spindel är den andra lik vilket gör att du aldrig får en enformig arbetsdag.
Din roll hos oss
Som Spindeltekniker/Finmekaniker kommer du bland annat att:
• Demontera, felsöka och analysera spindlar med mikrometerprecision
• Mäta, justera och montera komponenter med snäva toleranser
• Balansera och testköra i våra riggar
• Tillverka specialverktyg och utveckla testutrustning
• Bearbeta detaljer i verkstaden (fräs/svarv)
• Vid behov arbeta med montering/demontering ute hos kund
Du arbetar ofta självständigt men har alltid stöd av ett erfaret och sammansvetsat team.
Vem söker vi?
Vi tror att du:
• Har erfarenhet inom finmekanik, mikromekanik, verktygsmakeri eller motsvarande
• Är noggrann, systematisk och gillar tekniska utmaningar
• Kan läsa ritningar och hantera mätutrustning
• Har arbetat med snäva toleranser och gärna roterande maskindelar
• Eller har rätt grundkunskaper och ett starkt intresse för att lära dig denna specialistroll
Kunskaper i el, hydraulik och/eller pneumatik är meriterande.
Varför välja oss?
Hos oss får du:
• En trygg anställning med kollektivavtal, marknadsmässiga villkor och goda förmåner
• Möjlighet till utbildning
• Ett specialiserat team med unik kompetens i Sverige
• Nyrenoverade lokaler, modern utrustning och korta beslutsvägar
• En arbetsplats med låg personalomsättning och stark yrkesstolthetSå ansöker du
Skicka in din ansökan via vår karriärsida redan idag - vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas snabbt.
Har du frågor? Kontakta gärna Anders Mörthén, Affärsenhetschef, på 010-483 01 35.
Välkommen till Komponentservice där detaljerna gör skillnaden.
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande leverantör inom industriellt underhåll och projekt och omsätter 2,7 miljarder. Varje dag, året om, hjälper vi industrin och ägare av samhällsinfrastruktur att producera säkrare, effektivare och mer hållbart. Med djup ingenjörs- och utförarkompetens inom underhåll och övriga teknikdiscipliner som mekanik, el, automation och energi bidrar vi till utveckling och effektivisering av kundernas verksamhet och därmed också till ökad konkurrenskraft. Vi finns lokalt och nära våra kunder på omkring 35 platser, där våra 1300 anställda har specifika kunskaper om deras olika processer och utmaningar. Bland våra många kunder finns små och medelstora lokala företag och stora internationella koncerner med verksamhet inom tillverkning, fordon, gruvor, järn, stål, livsmedel, läkemedel, energi, petrokemi, kemi, papper, massa, marin samt vatten och avlopp.
I Jernbro-koncernen ingår Jernbro Industrial Services AB, Svenska GMK AB, Veltec AS och Jernbro Industrial Services i Gällivare AB. Som en del av vårt arbete för en trygg arbetsplats kan bakgrundskontroller genomföras inför anställning. Ersättning
Fast lön
Sista dag att ansöka är 2025-10-10
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jernbro Industrial Services AB
(org.nr 556912-0149), http://jernbro.com Jobbnummer
9502369