Fingerfärdig montör till kund i Göteborg!
2025-10-09
Är du teknikintresserad och fingerfärdig? Trivs du i en tillverkande industri där du få möjlighet att arbeta med händerna?
Till en av våra kunder inom tillverkningsindustrin söker vi nu montörer till företagets produktion. Du kommer arbeta med finmontering av elektroniska komponenter. För rätt person finns möjligheter att växa inom företaget och bland annat arbeta med testning eller prototypmontering. vi söker dig som vill lära sig, om du har tidigare erfarenhet av montering eller är tekniskt intresserad är det meriterande men inte ett krav. Det viktigaste är din inställning till arbetet och driv att lära dig nya arbetsmoment. Publiceringsdatum2025-10-09Dina arbetsuppgifter
Som montör ute hos vår kund kommer du arbeta med montering av elektronik och mekaniska komponenter. Arbetet sker stegvis och rotation kring arbetsuppgifterna förekommer. Du kommer arbeta med finmekaniska monteringsmoment utefter ritning. Arbetet ställer högt krav på noggrannhet och ett stort kvalitetstänk. Kvalifikationer
Tidigare erfarenhet av montering är meriterande
Flexibilitet att hantera både operativa och tekniska uppgifter. Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som är självgående och ansvarsfull. Din förmåga att vara en problemlösare med god analytisk förmåga kommer att vara avgörande. Vi värdesätter en hög grad av energi och engagemang för att upprätthålla hög produktionskvalitet. Din flexibilitet och förmåga att anpassa dig till förändrade arbetsuppgifter kommer att göra dig till en värdefull medlem i vårt team.Vi ser även att du har en stark teamspirit och trivs i en samarbetsinriktad miljö. Din initiativrikedom och förmåga att arbeta effektivt under tidspress kommer att bidra till framgång. Vi värdesätter också en hög grad av noggrannhet och uppmärksamhet på detaljer.Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö där du har möjlighet att utvecklas i takt med företagets tillväxt.
Övrig information:
Arbetstider: Dag eller kväll. (Dag 07.00-15.30, Kväll 15.30-22.30)Arbetsort: MölnlyckeOmfattning: Heltid.
Vi erbjuder flexibel lön
När du arbetar hos oss behöver du inte längre vänta på lönen. Vi erbjuder lön on-demand genom Cappy som ger dig full kontroll över din lön. I Cappy-appen kan du följa din lön dagligen och ta ut en del av din intjänade lön när du vill och behöver det. Mer flexibilitet och mindre oro. Välkommen till en ny medarbetarupplevelse.
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande se därför till att skicka din ansökan redan idag! Tjänsten kan tillsättas innan sista slutdatum. På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via email. Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare på mailadress:amar.lagumdzija@onepartnergroup.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Väst AB
(org.nr 559041-3083), https://www.onepartnergroup.se/ Arbetsplats
OnePartnerGroup Kontakt
Amar Lagumdzija amar.lagumdzija@onepartnergroup.se Jobbnummer
9548811