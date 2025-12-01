Finaste förskolan i Sköndal söker en ny förskollärare
2025-12-01
Brinner du för ditt uppdrag likväl som vi? Delar du vår tanke om att det är tillsammans vi skapar den absolut bästa förskolan för våra barn? Hos oss är värdegrundsarbete något som genomsyrar våra förskolor och allt vi gör. Var med och skapa arbetsglädje hos oss!
Som lärare i förskolan hos oss på Borgen blir du en del av en kreativ miljö med engagerade kollegor som har fokus på uppdraget. Ett delat engagemang, där våra olika kompetenser tas tillvara, anser vi vara en faktor som resulterar i både arbetsglädje och en kvalitativ undervisning för våra barn. Det är tillsammans som vi driver vår förskola framåt.
Du ansvarar för undervisningen och för att omsorg, utveckling och lärande bildar en balanserad helhet. Du ansvarar även för att initiera, leda och stödja det pedagogiska utvecklingsarbetet och kvalitetsarbetet i enlighet med gällande styrdokument och organisationens värdegrund. Du ser arbetslaget som en styrka och är en lagspelare.
Vi värderar engagemang, lyhördhet och förmåga till god kommunikation med barn, vårdnadshavare liksom kollegor. Vi ser gärna att du är intresserad av att arbeta med alla åldrar med uppdraget i fokus. "Hundraspråkligheten" är för dig ett välkänt begrepp som du använder dig av i den planerade undervisningen.
Gå gärna in på vår Instagram för att se mer om hur vi arbetar: storaskondal_forskolor
Pedagogisk examen med inriktning mot yngre åldrar/lärare i förskolan med legitimation och god kännedom om aktuella styrdokument. Du är trygg i din ledarroll samt har ett reflekterande arbetssätt. Du har goda kunskaper i det svenska språket, ytterligare språkkunskaper är meriterande.
Utdrag från belastningsregistret ska uppvisas innan anställning.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag så tveka inte utan skicka in din ansökan redan idag!
Vi är en idéburen och icke vinstutdelande organisation inom stöd, vård, omsorg, utbildning och forskning. Att vi inte delar ut någon vinst gör att vi kan satsa alla resurser på att utföra vårt uppdrag så bra som möjligt. Sedan 1905 har verksamheter inom Stiftelsen Stora Sköndal utvecklats, förändrats och förbättras. Vissa verksamheter består, andra är helt nya. Men en sak förändras inte: Vi arbetar fortfarande utifrån övertygelsen om alla människors lika värde.
Varje dag vill vi göra livet bättre för alla de människor vi möter i våra verksamheter. Idag är vi ca 750 medarbetare, både månadsanställda och timanställda som tillsammans arbetar mot vår vision - ett samhälle med en självklar plats för alla. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - jämlikhet, omtanke och förändring.
Läs mer om oss på www.storaskondal.se
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-19
