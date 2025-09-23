Finansinspektör som vill arbeta med tillsyn inom Betalningsområdet
2025-09-23
Är du intresserad av att arbeta med Finansinspektionens (FI:s) kärnverksamhet och bidra till en effektiv och välfungerande betalningsmarknad? Då kan det här vara jobbet för dig.
Om jobbet
Som finansinspektör på avdelningen Betaltillsyn deltar du i arbetet med tillsyn över bolag på den snabbt föränderliga betalningsmarknaden. Du arbetar med löpande tillsyn av exempelvis betalningsinstitut, e-pengainstitut och kryptobolag för att bidra till en god regelefterlevnad på marknaden. Inom ramen för tillsynen deltar du även i arbete med undersökningar och fördjupade analyser av olika frågeställningar. En annan viktig arbetsuppgift handlar om att motverka investeringsbedrägerier, vilket innebär många konsumentkontakter samt att undersöka och varna för aktörer som erbjuder bedrägliga investeringar.
Du samarbetar med olika delar av FI och har många externa många kontakter; både med konsumenter, bolag och andra myndigheter nationellt samt med tillsynsmyndigheter i andra länder.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har akademisk examen inom juridik eller ekonomi
• har några års erfarenhet av kvalificerat arbete inom myndighet, finansbranschen eller med revision
• har kunskap om och erfarenhet av arbete med finansiell reglering
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har kunskap om relevanta regelverk för betalnings- och kryptomarknaden
• har kunskap om och erfarenhet av konsumentskyddsfrågor
• har kunskap om kryptomarknaden
• har erfarenhet av arbete med tillsyn, risk, tillståndsgivning eller annan myndighetsutövning
• har erfarenhet från fintech-branschen.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• arbeta självständigt utifrån de värderingar och riktlinjer som styr verksamheten
• ta egna initiativ.
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Kontaktperson: Mithra Sundberg, Avdelningschef, 08 408 985 53
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
