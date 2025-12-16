Finansinspektionen söker finansinspektör inom försäkringsområdet!
Finansinspektionen / Bankjobb / Stockholm Visa alla bankjobb i Stockholm
2025-12-16
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Finansinspektionen i Stockholm
Har du några års relevant erfarenhet och vill bidra till att utveckla framtidens tillsynsarbete? Vi söker nu en engagerad finansinspektör som i en ny funktion får möjlighet att bidra till stabilitet och kvalitet i det finansiella systemet.
Om jobbet
Som finansinspektör på avdelningen Försäkringstillsyn utvecklar du tillsynsmetodik och gör processerna effektiva, datadrivna och anpassade till en föränderlig omvärld. Du arbetar med strategiska frågor, analyser och verktyg som förbättrar riskidentifiering och beslutsfattande. Rollen innebär att skapa strukturer och processer för kvalitet och effektivitet, driva datadriven utveckling med visualiseringar samt ta fram underlag för kvantitativa och kvalitativa analyser. Du utvecklar verktyg för datainsamling och visualisering, analyserar tillsynsunderlag och samordnar samarbeten mellan olika experter. Dessutom leder du projekt med fokus på analys och pedagogisk kommunikation för att stärka riskbaserade och proportionella arbetssätt.
Din utbildning och erfarenhet
Vi söker dig som
• har en akademisk examen inom ekonomi, systemvetenskap, statistik eller annan likvärdig utbildning
• har erfarenhet av att ta fram underlag för kvantitativa och kvalitativa analyser, och att arbeta med analytiska verktyg
• har några års relevant arbetslivserfarenhet, gärna inom finanssektorn eller tillsynsverksamhet
• är van användare av Officepaketet
• uttrycker dig väl på svenska och engelska i både tal och skrift.
Det är meriterande om du
• har erfarenhet från försäkrings- eller tjänstepensionsföretag
• har erfarenhet från att arbeta med processer och leda projekt
• har erfarenhet av datainsamling och grundläggande analys för framtagning av beslutsunderlag
• har arbetat med både kvalitativ och kvantitativ analys från exempelvis Regeringskansliet, Riksgälden eller annan statlig myndighet
• har erfarenhet av att på ett pedagogiskt och strukturerat sätt paketera, analysera och kommunicera komplexa frågeställningar, så att budskapet blir tydligt och lättillgängligt för olika målgrupper
• har kompetens inom AI-relaterade analysmetoder eller digitalisering av processer
• har erfarenhet av datainsamling, grundläggande analys och framtagning av beslutsunderlag.
Om dig
I det här jobbet behöver du
• bidra till ett gott samarbete
• planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett effektivt sätt
• ha en god analytisk förmåga och kunna lösa komplexa uppgifter
• ta egna initiativ.Publiceringsdatum2025-12-16Om företaget
Finansinspektionen (FI) bidrar till ett stabilt finansiellt system, välfungerande marknader, en hållbar utveckling och ett högt skydd för konsumenter. Vi erbjuder dig att arbeta med samhällsviktiga uppgifter, där du är med och påverkar den finansiella marknaden.
På FI arbetar cirka 600 personer och våra värderingar präglas av att vi är engagerade, beslutsamma, målinriktade och hjälpsamma. Vår arbetsplats ligger centralt i Stockholm. Det finns även möjlighet att delvis arbeta på distans. För mer information om vår organisation: https://www.fi.se/sv/om-fi/organisation/
Bra att veta
Vi baserar vår rekrytering på kompetens. Det innebär att vi noggrant definierar vilka kvalifikationer som efterfrågas och sedan utgår från dem genom hela rekryteringsprocessen.
Vi arbetar aktivt för mångfald och likabehandling och välkomnar därför medarbetare med olika erfarenheter, bakgrunder och kompetenser.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
På FI arbetar vi aktivt för att vara en attraktiv arbetsgivare där du som medarbetare trivs och utvecklas. Läs mer om hur det är att jobba på FI och vad vi erbjuder: https://www.fi.se/sv/om-fi/arbeta-pa-fi/vi-erbjuder/https://www.fi.se/sv/om-fi/lediga-jobb/vi-erbjuder/
En anställning på FI kan innebära att säkerhetsprövning och registerkontroll görs enligt säkerhetsskyddslagen.
Sök jobbet
Välkommen med din ansökan som ska innehålla cv och relevanta intyg eller examensbevis.
Vi avböjer all hjälp med rekrytering och annonsering.
Anställningsform: Anställningen är tillsvidare och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse.
Omfattning: Heltid
Kontaktperson: Alexi Andersson, avdelningschef, 08 408 98 624
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Finansinspektionen
(org.nr 202100-4235), http://www.fi.se/ Jobbnummer
9646401