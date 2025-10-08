Finansiella Granskare till Storbank
Academic Work Sweden AB / Backofficejobb / Stockholm Visa alla backofficejobb i Stockholm
2025-10-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Academic Work Sweden AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Följ med vår kund på en viktig resa där du säkerställer finansiell regelefterlevnad och bidrar till utvecklingen av en ny sparplattform. Du blir en del av ett inkluderande team med stark sammanhållning, där din noggrannhet är avgörande för framgång.
OM TJÄNSTEN
I denna roll ansvarar du för att granska finansiell rådgivning och hantera nya granskningar inom liv- och pension. Du kommer att spela en central roll i att säkerställa att regelverk följs och bidra till att utveckla våra flöden, särskilt i samband med lanseringen av en ny sparplattform. Teamet är sammansvetsat och värdesätter samarbete högt.
Detta är ett konsultuppdrag där du blir anställd av Academic Work och arbetar som konsult hos banken i fråga. Uppdraget är på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Du erbjuds
Vår kund erbjuder en gedigen onboarding med en dedikerad mentor och tydliga manualer för att säkerställa en smidig start. Du får möjlighet att arbeta med nya, innovativa projekt som en ny sparplattform, vilket ger goda utvecklingsmöjligheter inom en viktig funktion.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-10-08Dina arbetsuppgifter
Som Finansiell Granskare kommer du att spela en avgörande roll i att säkerställa hög kvalitet och regelefterlevnad inom finansiell rådgivning och pensionsprodukter. Arbetet innebär att granska dokumentation, följa upp processer och aktivt bidra till effektiviseringar, särskilt i samband med nya systemimplementationer.
• Granska finansiell rådgivning inkomna från kontorens rådgivare.
• Hantera nya granskningar inom liv- och pension.
• Bidra till utvecklingen av en ny sparplattform.
• Säkerställa regelefterlevnad enligt gällande bestämmelser.
• Samarbeta med reconciliation-teamet för dagliga avstämningar.
• Utveckla och förbättra processflöden.
• Skicka ut granskningsresultat till kontoren.
VI SÖKER DIG SOM
• Har god kunskap om finansiella regelverk.
• Har tidigare erfarenhet från bank- eller finansbranschen.
• Har mycket god kunskap i svenska och engelska, både i tal och skrift.
• Har erfarenhet av kontorsmiljö, gärna inom finans.
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av att ha arbetat med rådgivning eller granskning.
• Intresse för finansiell rådgivning och regelefterlevnad.
• Grundläggande förståelse för avstämningsprocesser.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• God samarbetsförmåga och positiv inställning.
• Förmåga att arbeta noggrant och självständigt.
• Driven och nyfiken
För denna tjänst kommer det att krävas ett utdrag ur belastningsregistret, vänligen beställ två styck i samband med att du söker tjänsten här!
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
N/A Ersättning
Enligt avtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "15114987". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Work Sweden AB
(org.nr 556559-5450), http://www.academicwork.se Arbetsplats
Academic Work Jobbnummer
9545729