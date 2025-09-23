Finansiell utredare till sektionen mot internationell och grov organiserad
Är du redo för en större uppgift?
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet med ca 40 000 medarbetare över hela landet. Hos oss får du möjlighet att bidra till Polisens uppdrag - att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Regionala utredningsenheten i Region Stockholm söker en finansiell utredare till sektionen mot internationell och grov organiserad brottslighet. Den regionala utredningsenheten ansvarar tillsammans med polisområdena för regionens utredningsverksamhet. Utredningsenheten samordnar och driver verksamhetsutveckling ur ett regionalt perspektiv i samverkan med nationella operativa avdelningen och övriga regioner. Den regionala utredningsenheten arbetar med bland annat utredning av grov brottslighet, brottsofferarbete och kriminalteknik. Vid utredningsenheten pågår ständiga förändringsarbeten som syftar till att framgångsrikt kunna hantera komplexa utredningsärenden.
Sektionen mot internationell och grov organiserad brottslighet arbetar med en sammanhållen spanings- och utredningsverksamhet i brottskategorierna människohandel, människoexploatering, koppleri, köp av sexuell handling av barn och köp av sexuell tjänst. Sektionen har även ett regionalt ansvar för spaning och utredning av gränsöverskridande internationell organiserad brottslighet. Publiceringsdatum2025-09-23Arbetsuppgifter
En finansiell utredare arbetar både enskilt och i team i de ärenden som sektionen hanterar, avseende människohandels- och människoexploateringsbrotten samt i medföljande brottsrubriceringar. Ärenden hanteras i olika faser och som utredare förväntas man kunna hantera ett ärende från underrättelsefas till dom i Hovrätten.
Den finansiella utredaren förväntas kunna handlägga egna ärenden av mindre komplex karaktär.
Arbetsuppgifter som kan förekomma är:
• Bistå med att ta fram beräkningar som kan styrka gärningspersoners ekonomiska vinning av brott.
• Utreda och kartlägga gärningspersoners/företags ekonomi.
• Spåra tillgångar i förverkandesyfte
• Grundläggande bokföring
• Beräkna samt kritiskt granska ett företags omsättning och dess kostnader.
• Hålla förhör av finansiell karaktär Kvalifikationer
Detta är en möjlighet för dig som har:
• Polisexamen i enighet med Polisförordningen (2014:1104) alternativt akademisk examen som arbetsgivaren bedömer som relevant.
• Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom utredningsarbete som arbetsgivaren bedömer relevant
• Goda kunskaper i svenska
• Goda kunskaper i engelska
• Mycket goda kunskaper i excel
Det är meriterande om du även har:
• Erfarenhet av bokföring
• Erfarenhet av finansiell utredning
• Erfarenhet av att hålla förhör
• Kunskap om vanligt förekommande brottsupplägg
Personliga egenskaper
I rollen som finansiell utredare behöver du trivas med att arbeta i team men även ha förmågan att kunna arbeta självständigt och driva dina egna processer. Vi ser gärna att du är kreativ, engagerad och har god förmåga att prioritera. Du har en stor vilja att bidra i arbetet mot dessa brott, med siktet inställt både på den egna sektionen och i samverkan med andra aktörer.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
Anställningsbenämning: Handläggare/polisassistent
Arbetsort: Stockholm
Arbetstid: Veckoplanerad arbetstid 5:2
Tillträde: Efter överenskommelse
Funktion: Finansiell utredare
Intervjuer planeras att genomföras v.43. Arbetstest kan förekomma under intervjutillfället.
Ansök genom att bifoga ditt CV (vi vill inte ha något personligt brev) och besvara urvalsfrågorna. Frågorna utgår från kravprofilen för den här rekryteringen och dina svar ligger till grund för det urval som sker i processen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Vänligen notera att krav och eventuella meriter ska vara uppfyllda vid ansökningstillfället.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Polisens rekryteringsstöd Visma Recruit.
Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi att du kontaktar ansvarig HR-konsult innan du går vidare med din ansökan.
Om du vill komplettera din ansökan vänder du dig till ansvarig HR-konsult.
En anställning hos Polismyndigheten kan komma att inledas med en provanställning om sex månader.
Polismyndigheten är Sveriges största myndighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats som stimulerar till mångfald, kreativitet och personlig utveckling.
Läs gärna om våra förmåner som anställd hos polisen på: https://polisen.se/erbjudande
Vi bedriver vår verksamhet enligt vår värdegrund: engagemang, effektivitet och tillgänglighet. Som medarbetare inom polisen agerar du för likabehandling. Det är en förutsättning för rättssäkerhet, rättstrygghet och för polisens legitimitet i samhället. Som företrädare för polisen respekterar du allas lika värde och skapar förtroende för polisen.
Läs gärna mer om polisen och vår verksamhet på polisen.se
Varmt välkommen med din ansökan!
#LI-Hybrid Ersättning
