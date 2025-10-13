Finansiell Specialist - Konsultuppdrag inom transaktionsrådgivning
Sway Sourcing Sweden AB / Bankjobb / Jönköping
2025-10-13
Vi söker en erfaren konsult inom finansiell rådgivning för ett spännande uppdrag hos ett större energibolag. Rollen innebär att ge strategiskt och finansiellt stöd i samband med pågående och kommande förvärvsprocesser inom energisektorn
Du kommer att arbeta nära ledning och beslutsfattare med värderingar, due diligence, affärsstrukturering och transaktionsgenomförande. Uppdraget är både analytiskt och strategiskt. Perfekt för dig som trivs i komplexa affärssammanhang och vill bidra till viktiga beslut inom energiomställningen
Uppdragsperiod 20 oktober 2025 - 30 juni 2026 Möjlighet till förlängning upp till 6 månader
Omfattning Enligt överenskommelse
Plats Hybrid - främst på distans men med vissa möten på plats i JönköpingPubliceringsdatum2025-10-13Kravprofil för detta jobb
Omfattande erfarenhet av transaktionsrådgivning och finansiell rådgivning vid förvärv
Dokumenterad kompetens inom energibranschen
God förståelse för energimarknadens affärslogik, regelverk och bolagsstrukturer
Förmåga att arbeta nära ledning och beslutsfattare
Förmåga att leverera underlag av hög kvalitet för strategiska beslut
Tillgänglig för start snarast efter kontraktstecknande
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Ersättning
