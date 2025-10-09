Finansiell Rådgivare till en kund
Är du en licenserad Finansiell Rådgivare? Har du dessutom ett brinnande intresse för kapitalförvaltning, pensioner och försäkringar? Då har vi tjänsten för dig!
I rollen som Finansiell Rådgivare kommer du att få ta del av en befintlig kundstock och sedan arbeta utifrån den, men du förväntas även genom egen bearbetning söka nya samarbeten. Du arbetar med mail och telefon som verktyg, parallellt med fysiska kundmöten. Du kommer att ge råd inom kapitalförvaltning, pension och försäkringar. Placering kan vara på samtliga kontor i Göteborg, Halmstad, Växjö eller Borås.
Detta är en direktrekrytering vilket innebär att StudentConsulting sköter rekryteringsprocessen och att du får en anställning hos kunden. Du förväntas kunna starta omgående eller enligt överenskommelse och tjänsten är på heltid.
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
• Har ett par års erfarenhet av finansiell rådgivning
• Har erfarenhet av fysiska kundmöten
• Innehar en SwedSec- licens och/eller InsureSec- licens
• Har ett intresse för området
Meriterande är om du:
• Har en relevant eftergymnasial utbildning
Stor vikt kommer att läggas på personliga egenskaper! Som person ser vi att du har ett stort driv och en vilja att lyckas. Du är ödmjuk och lyhörd samt har en god kommunikativ förmåga. Vidare trvis du väldigt bra i sociala sammanhang och är duktig på att etablera nätverk, vilket är viktigt då du kommer att ha mycket kundkontakt i ditt arbete.
OM FÖRETAGET
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi tillsatt över 20 000 jobb det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.com Ersättning
