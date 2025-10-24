Finansiell controller till Redovisningsenheten i Nacka kommun!
2025-10-24
Har du lätt för att se helheten och hantera behov utifrån olika perspektiv? Då kan du passa bra hos oss på redovisningsenheten i Nacka Kommun!
Ditt uppdrag
Vi söker en engagerad finansiell controller till redovisningsenheten, som är en del av kommunens ekonomifunktion, som vill vara med och skapa bästa förutsättningar för att bedriva en bra kommunal verksamhet utifrån kommunens mål "Maximalt värde för skattepengarna".
Enheten bidrar till att ekonomiprocessen i kommunen är säker och smidig. Det ingår även att kvalitetssäkra redovisningen, samt stötta verksamheterna med bra rapporter för analyser och beslutsunderlag.
Som finansiell controller på redovisningsenheten ingår du i en grupp av ekonomer som arbetar verksamhetsnära och är ett stöd till chefer, business controllers och övriga inom verksamheten. I arbetsgruppen finns mycket kompetens och erfarenhet, där finns stöd och möjlighet att diskutera frågor, där samarbetar man för att tillvarata kommunens totala perspektiv.
Den här tjänsten kommer att ha huvudfokus mot enheter och ansvar som ligger under kommunstyrelsen. Även om uppdraget har en inriktning mot specifika enheter och chefer, finns kommunens helhetsperspektiv med i det dagliga arbetet.
Som finansiell controller förväntas du;
- Löpande utvärdera arbetssätt och rutiner med fokus på att kvalitetssäkra bokföring och redovisning och se över möjligheter att digitalisera och processutveckla.
- Genomföra bokslut och månad- och tertialavstämningar samt säkerställa att enheterna har ett rättvisande resultat.
- Följa upp att alla inom verksamheten känner till och följer uppsatta rutiner.
- Stödja business controller och chefer i deras analyser för budgetuppföljning och prognoser.
I tjänsten ingår också praktiskt redovisningsarbete som bokföring, interna debiteringar och kundfakturering, samt även frågor gällande moms, bidrag och olika typer av externa rapporteringar.
Är det här du?
Du som söker är en driven finansiell controller som brinner för siffror, redovisningsfrågor och rapporteringskrav. Du är analytisk, ser till helheten och har en god förmåga att hitta lösningar på problem. Tjänsten omfattar många olika kontaktytor, så för att trivas bör du uppskatta samarbete med andra, dela med dig av din kunskap och vara bekväm i att arbeta mot ledning och chefer. Du är tydlig i din kommunikation och inger förtroende som gör att du får med dig andra i både planering och utvecklingsinitiativ. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Din erfarenhet
- Universitetsutbildning inom ekonomi eller motsvarande.
- Erfarenhet av offentlig verksamhet.
- Minst 3-5 års arbetslivserfarenhet som finansiell controller eller motsvarande.
- Starka kunskaper i redovisning och väl förtrogen med lagar och regler som styr redovisning
- Mycket goda kunskaper i Excel.
Meriterande
- Erfarenhet av ekonomisystemet Unit4 ERP (tidigare UBW och Agresso).
Vi erbjuder
Vill du arbeta i en kommun som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga? Då är det här rätt arbetsplats för dig.
Blir du vår nya kollega så erbjuder vi dig ett stimulerande arbete i en öppen och kreativ miljö med engagerade kollegor. Här finns frihet och möjlighet att arbeta hemma, gym i huset, friskvårdsersättning och möjlighet till friskvårdstimme.
möjlighet till friskvårdstimme. https://www.nacka.se/medarbetare/din-anstallning/halsa-och-formaner/
Arbetsplatsen ligger i Nacka stadshus, 15 min med buss från Slussen.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig Jörn Karlsson, biträdande ekonomi- och finansdirektör på jorn.karlsson@nacka.se
, 070-431 76 68
Vi ser fram emot att få din ansökan!
Sista ansökningsdag är 2025-11-09.
I rekryteringsprocessen använder vi oss av tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet som en urvalsmetod för att kunna arbeta inkluderande och kompetensbaserat.
Bakgrundskontroll kommer att genomföras innan anställning.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
