Finansia söker erfarna säljare inom finansiering
2025-10-02
Finansia är ett etablerat och snabbväxande finansbolag som sedan 2014 hjälpt tusentals små och medelstora företag att förverkliga sina affärsidéer. Med över 7 miljarder kronor i beviljad finansiering och tre Di Gasell-utmärkelser - inklusive titeln MästarGasell - är vi en trygg och långsiktig arbetsgivare med höga ambitioner.
Vi söker nu dig som redan har erfarenhet av B2B-försäljning, finansiering eller fakturatjänster och vill ta nästa steg i karriären. Här får du arbeta i en miljö där kompetens värderas högt, relationer står i centrum och utvecklingsmöjligheterna är stora.
Dina ansvarsområden
Erbjuda smarta och anpassade finansieringslösningar till små och medelstora företag
Genomföra behovsanalyser och identifiera rätt affärsmöjligheter
Bygga långsiktiga affärsrelationer med företagskunder
Driva hela säljprocessen - från prospektering till avslut - via telefon, mail och digitala möten
Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom finans, factoring eller relaterade tjänster
Är affärsdriven och resultatorienterad med förmåga att självständigt driva processer
Har vana att bygga och förvalta långsiktiga kundrelationer
Trivs i en miljö där prestation, kvalitet och kundnöjdhet går hand i hand
Vill utvecklas vidare i ett modernt fintech-bolag
Hos Finansia får du
En arbetsplats där erfarenhet och kompetens tas tillvara
Fast lön med attraktiv provisionsmodell
Fasta arbetstider samt förmåner som gymkort, frukost och moderna kontorslokaler mitt i staden
En stark gemenskap och kultur som präglas av delaktighet, utveckling och långsiktighet
Möjligheten att bidra direkt till Finansias fortsatta tillväxtresa
Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom finansförsäljning? Ansök redan idag - eller tipsa någon i ditt nätverk som borde göra det!
