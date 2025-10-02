Finansia söker erfarna säljare inom finansiering

Finansia Sverige AB / Säljarjobb / Malmö
2025-10-02


Finansia är ett etablerat och snabbväxande finansbolag som sedan 2014 hjälpt tusentals små och medelstora företag att förverkliga sina affärsidéer. Med över 7 miljarder kronor i beviljad finansiering och tre Di Gasell-utmärkelser - inklusive titeln MästarGasell - är vi en trygg och långsiktig arbetsgivare med höga ambitioner.
Vi söker nu dig som redan har erfarenhet av B2B-försäljning, finansiering eller fakturatjänster och vill ta nästa steg i karriären. Här får du arbeta i en miljö där kompetens värderas högt, relationer står i centrum och utvecklingsmöjligheterna är stora.
Dina ansvarsområden
Erbjuda smarta och anpassade finansieringslösningar till små och medelstora företag


Genomföra behovsanalyser och identifiera rätt affärsmöjligheter


Bygga långsiktiga affärsrelationer med företagskunder


Driva hela säljprocessen - från prospektering till avslut - via telefon, mail och digitala möten

Vi söker dig som
Har dokumenterad erfarenhet av B2B-försäljning, gärna inom finans, factoring eller relaterade tjänster


Är affärsdriven och resultatorienterad med förmåga att självständigt driva processer


Har vana att bygga och förvalta långsiktiga kundrelationer


Trivs i en miljö där prestation, kvalitet och kundnöjdhet går hand i hand


Vill utvecklas vidare i ett modernt fintech-bolag

Hos Finansia får du
En arbetsplats där erfarenhet och kompetens tas tillvara


Fast lön med attraktiv provisionsmodell


Fasta arbetstider samt förmåner som gymkort, frukost och moderna kontorslokaler mitt i staden


En stark gemenskap och kultur som präglas av delaktighet, utveckling och långsiktighet


Möjligheten att bidra direkt till Finansias fortsatta tillväxtresa


Är du redo att ta nästa steg i din karriär inom finansförsäljning? Ansök redan idag - eller tipsa någon i ditt nätverk som borde göra det!

Ersättning
Lön enligt överenskommelse

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Finansia Sverige AB (org.nr 556901-4227), http://www.finansia.se

Arbetsplats
Finansia

Kontakt
Filip Morfiadakis
+46 707-57 91 10

Jobbnummer
9538283

