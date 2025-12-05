Financial Controller till fantastiskt företag inom hotell- och service
Avanzera AB / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-12-05
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Avanzera AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Vårt uppdrag:
Vill du arbeta i en miljö där ekonomi och människor möts i vardagen, där du rör dig mellan noggranna analyser, utvecklande dialoger och den levande verkligheten ute på hotellen? Vi på Avanzera söker nu en Financial Controller på heltid till ett längre konsultuppdrag med start i december eller början av januari.
Vår kund är en välkänd hotellaktör med verksamhet i hela Norden. Här står både gästen och medarbetaren i fokus och ekonomifunktionen har en central roll i att skapa trygghet, kvalitet och stabilitet genom hela organisationen.
Det här är en möjlighet för dig som vill komma till en varm och inkluderande arbetsplats med mycket kompetens och framåtanda.
Kontoret ligger i centrala Stockholm och erbjuder både flextid och möjlighet att arbeta hemifrån ett par dagar i veckan.
Du blir anställd hos oss på Avanzera och arbetar ute hos vår kund. Vill du nyfiken på att veta hur det är att vara konsult hos oss? Välkommen att ta del av våra omdömen här: https://www.reco.se/avanzera-abPubliceringsdatum2025-12-05Dina arbetsuppgifter
Om rollen:
I den här rollen blir du en del av ett varmt och drivet controllerteam på åtta personer. Det är ett team som stöttar varandra, delar vardagens utmaningar och tillsammans med övriga organisationen håller ihop ekonomin för ett stort antal hotell.
Du kommer att ansvara för 11-13 hotell som du följer nära, både genom regelbunden dialog och genom planerade besök ute i verksamheten. Du blir deras huvudsakliga stöd i ekonomifrågor och en viktig samarbetspartner till General Managers, avdelningschefer och servicefunktioner. Arbetet är varierat och rör sig mellan operativt stöd, kvalificerad analys och utveckling. Här får du både fördjupa dig i siffrorna och samtidigt vara den trygga personen som förklarar, utbildar och guidar verksamheten.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Supportera hotellen med internkontroll, finansiell kontroll, bokslut, konteringsfrågor och redovisning
• Ansvara för analys, kvalitetssäkring och genomförande av hotellets månads- och årsbokslut
• Genomförande av internrevisioner och uppföljning av rutiner
• Utbilda hotellen i internkontroll, finansiell kontroll och bokslut
• Löpande kontroller av periodiserade fakturor och hantering av nya leverantörer
• Bidra till förbättringsarbete och utveckling av processer och rutiner
Du rapporterar till Controller Manager.Bakgrund
Vi tror att du har en akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande bakgrund och att du har god erfarenhet av redovisning och ekonomiska flöden. Har du dessutom arbetat inom hotell eller F&B är det ett stort plus. Viktigast är att du trivs i en verksamhetsnära roll där du får möta många människor.
Du är trygg i Excel och van att röra dig mellan många olika system. Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• Microsoft Dynamics 365 FO - General Ledger
• Opera Cloud
• Symphony R&A
För att trivas hos vår kund:
Du är en person som sprider värme och energi. Du är analytisk, men också nyfiken och kommunikativ. Det viktiga för dig är inte bara att siffrorna stämmer, utan att verksamheten förstår varför och hur.
Du arbetar strukturerat, tar egna initiativ och trivs med att kombinera självständigt arbete med nära samarbeten. Du har en varm servicekänsla och en pedagogisk sida som gör att andra uppskattar ditt stöd.
Om du söker en roll där du får jobba nära verksamheten, förstå helheten och vara den som gör skillnad i vardagen kan detta vara helt rätt uppdrag för dig.
Varmt välkommen med din ansökan!Om företaget
Avanzera grundades 1998. Hos oss får du en personlig konsultchef som är med dig genom hela resan från intervju till uppföljning av uppdraget. Vi lägger stor vikt vid personliga relationer och att vårt samarbete ska bli bra och långsiktigt.
Något som är viktigt för dig som ser dig omkring efter ett nytt jobb är att vi är ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag genom Kompetensföretagen vilket innebär att vi har kollektivavtal och försäkringar vilket är en trygghet för dig bland annat genom att du har tjänstepension. En annan trygghet är att vi varit verksamma i mer än 20 år i branschen vilket borgar för att vi arbetar med långsiktiga relationer med både kunder och våra anställda. Vi är det enda bemanningsföretaget som uppmanar alla kunder och anställda att lämna omdömen om oss genom Reco. Här kan du läsa omdömen från våra anställda och våra kunder https://www.reco.se/avanzera-ab.
Hoppas att du snart är en av dem som ger oss ett omdöme. Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1764". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avanzera AB
(org.nr 556520-1182), http://www.avanzera.se Kontakt
Vera Wallentin vera.wallentin@avanzera.se +46 73 540 27 42 Jobbnummer
9632031