Financial Controller med produktionsfokus till Recipharm Uppsala
2025-12-23
Vill du kombinera djup förståelse för redovisning med produktionsstyrning i en internationell miljö? Har du erfarenhet av SAP och vill arbeta i en roll som förenar analys med verksamhetsnära ekonomistyrning?
Hos oss på Recipharm Uppsala söker vi nu en Financial Controller som vill vara länken mellan fabrikens puls och redovisningens precision.
Hos oss på Recipharm är respekt, tillförlitlighet, excellence och samarbete våra ledord - och nu söker vi en Financial Controller som vill växa tillsammans med oss i Uppsala.
Om rollen och teamet
Som Financial Controller hos oss får du en central specialistroll där du säkerställer att våra ekonomiska flöden stämmer överens med den fysiska produktionen. Du tillhör finansteamet och arbetar nära vår Head of Finance med fokus på att skapa transparens och kontroll i vår tillverkningsenhet.
Detta är rollen för dig som trivs med att ta personligt ansvar och vill förstå hur verksamheten kan optimeras genom att lagerredovisning, produktkalkyler och bokslut håller högsta kvalitet, samtidigt som du är ett stöd för produktionen i att förstå sina kostnadsflöden.
Hos oss får du möjlighet att påverka och förbättra processer, driva utvecklingsprojekt och bidra till beslut som gör skillnad för hela verksamheten. Vi tror att du antingen har förståelse för redovisning genom arbete som redovisningsekonom och vill addera arbete med ekonomistyrning eller redan arbetar som controller. Du har rätt driv, nyfikenhet och analytiska förmåga och vill ta dig an rollen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter Du kommer att äga processerna kring fabriksredovisningen och fungera som en nyckelperson för våra ekonomiska flöden i systemen.
• Lager & Bokslut: Självständigt ansvar för lagervärdering, avstämningar och lagerredovisning i samband med månadsbokslut.
• Kalkylering & Självkostnad: Arbeta med produktkalkyler (Standard Costing), analysera produktionsdifferenser och säkerställa korrekta kostnadspriser i SAP.
• Analys & Rapportering: Bryta ner och förklara avvikelser i produktionskostnader för verksamheten.
• System & Processutveckling: Vara drivande i användandet av SAP inom ekonomi/produktion och utveckla våra rutiner för intern kontroll.
• Revision & Compliance: Förbereda underlag inför revisioner och säkerställa att redovisningen följer gällande regelverk.
Recipharm Uppsala är en tillverkningsanläggning där vi producerar både aktiv substans och färdiga läkemedel. Här är samarbetet tätt mellan funktioner, beslutsvägarna korta och utvecklingsmöjligheterna stora.
Vad erbjuder vi dig?
• Kollektivavtal och trygghet: Pensionsavsättningar, försäkringar och reglerade arbetsvillkor.
• Arbetstidsförkortning och balans: Möjlighet till arbetstidsförkortning för att skapa en bättre balans mellan arbete och fritid.
• Hälsa och välbefinnande: Generöst friskvårdsbidrag och tillgång till hälsofrämjande aktiviteter.
Här värdesätter vi samarbete och arbetar tillsammans för att nå våra gemensamma mål - alltid med fokus på kvalitet och förbättringar.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen inom ekonomi, auktoriserad redovisningsekonom eller motsvarande
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift
• Goda kunskaper i Excel och intresse för affärssystem
• Erfarenhet av SAP
Vi tror att du är:
• Analytisk och noggrann med förmåga att se både detaljer och helhet
• Kommunikativ och samarbetsinriktad
• Nyfiken och lösningsorienterad, med driv att bidra till förbättringar
Ansökan och kontakt
Har du frågor om tjänsten? Kontakt vår Head of Finance; David Colmander på david.colmander@recipharm.com
Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Sista dagen för ansökan är den 20 januari.
Om Recipharm
Recipharm är en global ledare inom läkemedelsutveckling och tillverkning. Med 17 moderna anläggningar i 9 länder och över 5 000 medarbetare globalt erbjuder vi skräddarsydda lösningar för att utveckla, producera och kommersialisera läkemedel i världsklass.
Våra värderingar - respekt, tillförlitlighet, excellence och samarbete - genomsyrar allt vi gör. Vi strävar efter att skapa innovativa, hållbara lösningar som möter våra kunders behov och gör skillnad för patienter världen över. Läs mer på www.recipharm.com.
