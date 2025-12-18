Financial Controller med fokus på EU-frågor till statlig myndighet
2025-12-18
Vi söker nu en Financial Controller med fokus på EU-frågor till statlig myndighet i Göteborg. Myndigheten söker en nyckelperson för att samordna och övervaka ekonomiska processer för EU-finansierade projekt. Rollen som Financial Controller innebär att ge rådgivning till ekonomer och chefer om EU:s regelverk samt utveckla och förbättra arbetssätt för ekonomihantering. Du kommer även att delta i bokslut, prognoser och bugetarbete. För att lyckas i rollen som Financial Controller krävs erfarenhet av ekonomihantering inom EU-projekt, stark analytisk förmåga och utmärkt kommunikatonsförmåga.
Tjänsten är på heltid men delad i två delar där 70% avser rådgivning inom EU-projekt och 30% avser ekonomiskt arbete med budget, bokslut och annat inom ekonomi.
I din roll som Financial Controller kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:
• Rådgivning och stöd i ekonomiska frågor inom EU-området till Grants Office, chefer, projektledare, forskare och ekonomer.
• Säkerställa god redovisning enligt interna och externa regelverk, inklusive EU:s finansiella krav.
• Samordna verksamhetens budget- och bokslutsarbete samt andra centrala ekonomiprocesser inom området.
• Tolka och analysera villkor från finansiärer och andra avtalsparter för att säkerställa korrekt hantering och efterlevnad.
• Bidra till utvecklingen av myndighetens ekonomiprocesser genom att identifiera förbättringsområden och arbeta för effektivare rutiner och arbetsflöden.
Uppdragsperiod och omfattning:
Tjänsten som Financial Controller är ett konsultuppdrag på heltid med start 2026-02-01 och beräknas pågå till och med 2027-03-31
Krav för tjänsten:
• Akademisk examen inom ekonomi, YH-utbildning inom ekonomi eller motsvarande
• Minst fem (5) års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete innefattande bl.a. redovisning, budget och bokslutsarbete
• Erfarenhet av projektredovisning av EU finansierade projekt
• Medverkat i minst 10 projekt under de senaste två åren
• Kunskap inom EU:s regelverk och förmåga att kravställa, informera och koordinera kring det
• Erfarenhet av att arbeta med ekonomi och administrativa stödsystem
• Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
För att vi ska ha möjlighet att ta dig vidare i processen behöver du tydligt redogjort i ditt CV att samtliga ovan krav är uppfyllda. Ange vilket/vilka uppdrag som påvisar efterfrågad erfarenhet. Tidsperiod ska anges i år och månad ÅÅ-MM.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av kvalificierat ekonomiarbete inom högskola/univeritet
• Erfarenhet av att arbeta med stödsystemen Raindance och Hypergene
Om dig
För att du ska trivas och lyckas i rollen som Financial Controller tror vi att du är en person som har hög integritet, är analytisk och noggrann. Du är samarbetsorinterad och bra på att bygga god relationer. Du har även förmågan att arbeta strukturerat och kunna hantera flera uppgifter parallellt och kunna priotitera effektivt.
För att säkerställa en kompetensbaserad rekrytering använder vi oss i denna process av arbetspsykologiska tester. Urval sker löpande. Sista ansökningsdag är 2026-01-05.
Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen
att kontakta ansvarig rekryterare: Anki Arnquist eller Victoria Johansson via Adecco 's växel 010 - 173 73 00
Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se
Ersättning
Fast lön
